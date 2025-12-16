Altenkirchen-Flammersfeld So äußert sich die VG zum Mammelzer Weiher Annika Stock 16.12.2025, 18:15 Uhr

i Seit August 2023 liegt der Mammelzer Weiher trocken. Eine Reaktivierung ist vom Tisch, der Weiher kann aber als Hochwasserrückhaltebecken für die Stadt Altenkirchen ins Spiel kommen. Annika Stock

Die Reaktivierung des Mammelzer Weihers ist vom Tisch. Doch wie äußert sich die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Thematik, und gibt es eventuell Flächen für den ASV Mammelzen? Wir haben nachgehakt.

Die Ortsgemeinde Mammelzen betont die sehr gute Zusammenarbeit mit den VG-Werken und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Doch wie äußert sich die Verwaltung zur weggefallenen Sanierung des Mammelzer Weihers? Büroleiterin Sonja Hackbeil teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Die Ortsgemeinde Mammelzen hat sich im Jahr 2016 dafür entschieden, eine Sanierung und Entschlammung des Mammelzer Weihers durchzuführen.







