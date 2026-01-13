Wintersport im Westerwald Skipisten werden geschont, könnten aber wieder öffnen Michael Fenstermacher 13.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Skihütte in Scheuerfeld war am vergangenen Wochenende bestens besucht. Gaby Wertebach

So viel Schnee wie schon lange nicht mehr hat zuletzt die Wintersportfans im Westerwald erfreut. Besteht nach dem Tauwetter zum Wochenstart noch eine Chance auf Fortsetzung? Wir haben beim Skibezirk Westerwald nachgefragt.

Reichlich Neuschnee, dann klirrende Kälte und strahlender Sonnenschein: Es war ein Wintersport-Wochenende mit beinahe perfekten Bedingungen wie schon lange nicht mehr, das die Ski- und Rodelfans gerade im Westerwald erlebt haben. Doch wie geht es nun nach Regen und Tauwetter zum Wochenstart weiter?







