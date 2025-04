Der Ski-Club Wissen startet mit Vollgas in seine dritte Bikepark-Saison. Nach intensiven Vorbereitungen und umfassenden Streckenarbeiten öffnet der Bikepark am Samstag, 3. Mai, um 10 Uhr offiziell seine Tore. Der Verein freut sich, alle Biker und Besucher zu einem actionreichen Saisonstart begrüßen zu dürfen.

Die sechs Bikestrecken am umfunktionierten Skihang in Wissen-Köttingen lassen bei Anfängern und Könnern kaum Wünsche offen. Egal ob Forest Jump oder Pumptrack, ob Dirtpark oder Big Air, der Spaß auf dem Mountainbike ist garantiert.

i Der Bikepark Wissen startet am 3. Mai in die neue Saison. Schanzenwerk GmbH

Allerdings hatte der relativ viele Regen im vergangenen Jahr den Strecken ordentlich zugesetzt. Das lag einerseits daran, dass Gräser überbordend wuchsen und die ehrenamtlichen Helfer kaum noch mit dem Mähen hinterherkamen. Andererseits wurden die Strecken wegen des eher mäßigen Wetters spürbar weniger beansprucht, auch bedingt durch die infolgedessen verkürzten Öffnungszeiten (zum Schluss nur noch sonntags). Hinzu kam ein fordernder Winter, der sich bei den Strecken ebenfalls bemerkbar machte. „Es wurde viel Erdreich weggeschwemmt“, sagt Markus Rödder vom Vorstand des Ski-Clubs.

Doch das engagierte Team des Vereins hat ganze Arbeit geleistet. Mit viel Leidenschaft und Muskelkraft wurden die Trails in aufwendiger Arbeit neu modelliert und verbessert (vor allem die Strecke 1 = Flowline). Dies erfolgte erstmals mit professioneller Unterstützung durch die hessische Firma Schanzenwerk GmbH, ein Spezialist für Bikepark-, Pumptrack- und Trailbau. Im Fokus stand dabei das sogenannte Reshape, das Um- und Neugestalten der Strecken. „Unsere Mitglieder haben dabei viel gelernt“, sagt Rödder. Das sei auch nötig, denn der Verein könne verständlicherweise nicht jedes Jahr solchen Aufwand betreiben. Gleichwohl wäre dem Verein an einer längerfristigen Zusammenarbeit mit der Schanzenwerk GmbH gelegen.

i Für Könner ist der Bikepark Wissen zum Abheben schön. Schanzenwerk GmbH

Das Ergebnis könne sich sehen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ski-Clubs. In der Saison 2025 dürfen sich Mountainbike-Fans demnach auf überarbeitete und noch abwechslungsreichere Abfahrten freuen - vollgepackt mit neuen Herausforderungen und spannenden Features. Die Kombination aus sportlicher Streckenführung und natürlichem Terrain mache den Bikepark Wissen erneut zu einem echten Hotspot für Action und Abenteuer in der Region. Ein Indiz dafür, so Rödder, ist nicht zuletzt das Einzugsgebiet: „Die Fahrer kommen beispielsweise aus Köln, Bonn und Düsseldorf, aber auch aus dem Raum Koblenz. Außerdem haben wir zwei starke Gruppen Jugendlicher, die regelmäßig zu Gast sind, eine aus Wissen-Schönstein und eine aus Hennef. Letztere reisen immer mit der Bahn an.“

Unterstützung gibt es auch in diesem Jahr vom Kooperationspartner Ebener Zweiradsport aus Niederroßbach. Das Expertenteam ist am Eröffnungswochenende, 3. und 4. Mai, mit einem Infostand vor Ort und berät zu Themen wie Bike-Ausstattung, Technik oder optimaler Streckenwahl.

Mitgliedschaft lohnt sich

Ein besonderes Schmankerl für alle Vereinsmitglieder: Auch in diesem Jahr sind wieder Saisonkarten erhältlich, die uneingeschränkten Zugang zum Bikepark während der Öffnungszeiten bieten (für Erwachsene 180 Euro, für Jugendliche 100 Euro). Kinder unter zehn Jahren (nur Mitglieder) zahlen für die Benutzung des Bikeparks keinen Eintritt. Laut Markus Rödder drückt sich darin auch der von Anfang an verfolgte Wunsch aus, neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen, schließlich werden nicht nur an den Öffnungstagen zahlreiche Helfer gebraucht, etwa für den Liftbetrieb und die Bewirtung. Bislang war diese Strategie recht fruchtbar: Die Mitgliederzahl wuchs von 400 auf 500 Personen.

2025 soll auch der im Vorjahr angeschaffte Verkaufscontainer zum Einsatz kommen, denn neben rasantem Bike-Vergnügen ist in Wissen-Köttingen auch für das leibliche Wohl gesorgt. Rödder: „Und wenn sich Biker ihr eigenes Essen und Trinken selbst mitbringen, ist das auch okay.“

Öffnungszeiten des Bikeparks Wissen: Samstags 14 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 18 Uhr sowie an Feier- und Brückentagen.