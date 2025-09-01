Man muss Bam Magera nicht kennen, aber es hilft, den Stellenwert einer Benefizveranstaltung zu verstehen, die an diesem Samstag im Technikmuseum Freudenberg stattfindet und mit Gästen wie Sönke Möhring aufwarten wird. Mageras Leben fiel erst so richtig zusammen, als er mit dem Skaten aufgrund einer Verletzung aufhörte. Der US-amerikanische C-Promi Bam Magera galt mal als eines der Aushängeschilder der Sportart. Doch dann folgten persönliche und gesundheitliche Abstürze. Bis er wieder das Skaten für sich entdeckte.

Was das mit der Charity-Sommerparty am Wochenende zu tun hat? Die Versteigerungserlöse kommen komplett Skate-Aid zugute, einer gemeinnützigen Organisation, die durch Skate-Board-Projekte Kindern und Jugendlichen weltweit neue Perspektiven vermittelt. Gegründet wurde sie von dem gebürtigen Kirchener Titus Dittmann, der als Vater der deutschen Skateboard-Szene gilt und mit seinem Unternehmen Titus einen europäischen Marktführer im Skateboard-Einzelhandel und der dazugehörigen Mode aufbaute. Weltweit ist Skate-Aid aktiv. Eine Gruppe gibt es in der weiteren Region mit „skate-aid Westerwald“. Doch ausgerechnet die Heimatregion von Titus Dittmann hatte bislang noch keine eigene Skate-Aid-Gruppe. Das soll sich nun ändern, die Sommerparty im Technikmuseum kann als Auftaktveranstaltung verstanden werden. Skate-Aid Siegerland, so der Name, wird auch den Kreis Altenkirchen abdecken, wo der heute 76-jährige Titus in Kirchen aufwuchs und bis heute enge Verbindungen pflegt.

i Erst vor wenigen Monaten wurden Titus Dittmann in die Skateboarding Hall of Fame in Kalifornien aufgenommen. Skateboarding Hall of Fame

Bewusst hat man sich für das Technikmuseum entschieden. Und mit „man“ ist Lea Klein gemeint. Die Freudenberger Immobilienmaklerin organisiert das Event. Als sie überlegte, wo das Event stattfinden kann, kam sie zu dem Schluss, dass es „eigentlich nur im Technik-Museum sein“ könne – das vom Verein „Freunde historischer Fahrzeuge“ gegründet wurde und heute noch beeindruckende Oldtimer beherbergt und damit die Ursprünge für eine gemeinsame Leidenschaft von Lea Klein und Titus Dittmann: den Motorrennsport.

Die Lebenswege von Lea Klein und Titus Dittmann, geprägt von einer tiefen Leidenschaft für ihre jeweiligen Felder und dem Streben nach Selbstbestimmung, kreuzten sich vor rund 20 Jahren im Motorsport. Lea Klein war Teamchefin eines privaten Porsche-Rennteams, als sie Titus bei einem historischen Sechstundenrennen in Spa-Francorchamps begegnet, an der er teilnahm. Einige Jahre später, um 2009, trafen sie sich auf einem Unternehmertreffen wieder. „Daraus hat sich eine schöne Freundschaft zu ihm und seiner Frau entwickelt“, so Klein über die besondere Verbindung zu Titus. Und klar, regelmäßig besucht sie die Skate Aid Gala Night in Münster, der Heimat von Titus. „Ich habe immer gesagt, irgendwann stelle ich das auch in Freudenberg auf die Beine.“ Anfang des Jahres war es dann so weit.

i Bis heute pflegt Titus Dittmann enge Verbindungen in seine Kirchener Heimat. In seinem Elternhaus - mit bester Sicht auf die Stadt - lebt heute seine Nichte mit ihrem Mann. Im Kellergeschoss betreiben sie einen Kaffee-Laden. Daniel-D. Pirker

Dank dem Netzwerk von Titus Dittmann und Lea Klein kann die Sommerparty mit prominenten Gästen aufwarten, die auch in die Veranstaltung selbst involviert sein werden. So wird der bekannte Schauspieler Sönke Möhring mit zusammen mit der Motorsportlerin und TV-Moderatorin Lina van de Mars und dem Musiker Ollie Noack durch die Versteigerung führen. Und mit Henning Wehland konnte ein echtes Schwergewicht der deutschen Musikszene gewonnen werden. Der Sänger der Band H-Blockx tritt auf und wird auch mit der Tochter von Lea Klein singen, die als Teil der Formation „Eddi & Belle“ für die musikalische Umrahmung der Charity-Veranstaltung sorgt. Die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Party für den guten Zweck sind also ebenso gelegt wie für den Startschuss von „skate-aid Siegerland“.

Die „skate-aid Charity Sommerparty“, veranstaltet von Lea Klein und Partner Immobilien, findet am Samstag, 6. September, im Technikmuseum Freudenberg statt. Einlass ist um 16 Uhr, der Beginn um 17.30 Uhr. Ziel der Initiative ist es, Kinder und Jugendliche weltweit sowie lokal durch Skate-Aid zu starken Persönlichkeiten zu entwickeln. Die Gäste erwartet unter anderem ein Interview mit Titus Dittmann, „Vater der deutschen Skateboard-Szene“ und Gründer von Skate-Aid, Live-Musik von „Eddi & Belle“ sowie Henning Wehland. Schauspieler Sönke Möhring, Musiker Ollie Noack und Motorsportlerin Lina van de Mars unterstützen bei den Versteigerungen, während Rennfahrer Altfrid Heger sowie die Künstler Dennis Klapschuss und Tizlo (Tiziano Lucchese) einzigartige Gegenstände für den guten Zweck beisteuern. Der Eintritt beträgt 75 Euro, zuzüglich einer freiwilligen Spende. Wenige Rest-Tickets sind über party@lea-klein.de erhältlich. red