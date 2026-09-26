Kabarettist in Altenkirchen Sitzungspräsident bietet Kiste voller Gags und Pointen Markus Kratzer 26.09.2026, 19:00 Uhr

i Die Kiste in seiner Kellerbar spielt eine entscheidende Rolle im Solo-Programm „Filmriss“ des Sitzungspräsidenten Volker Weininger. Eigentlich sucht er nur ein Zeugnis ... Markus Kratzer

Als besäuselter „Sitzungspräsident“ ist Volker Weininger eine unverwechselbare Marke im Kölner Karneval. Und abseits der fünften Jahreszeit schmeckt ihm das Kölsch nicht weniger – was der Kabarettist auch in Altenkirchen humorvoll demonstrierte.

„Der hat es einfach drauf.“ „So viel wie heute Abend habe ich lange nicht mehr gelacht.“ „Der ist ja besser als im Fernsehen.“ Das Publikum war beim Verlassen der Stadthalle Altenkirchen restlos begeistert. Zwei Stunden lang hatte der Kabarettist Volker Weininger in seiner Paraderolle als „Der Sitzungspräsident“ den Besuchern im ausverkauften Rund ordentlich eingeschenkt – von Kölschglas zu Kölschglas immer mehr.







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