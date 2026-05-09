Stück im Betzdorfer Stadthalle
Sissi ohne Glanz und Gloria
Kaiserin Sissi und Kaiser Franz Joseph im Musical "Sissi - so nah wie nie" in der Betzdorfer Stadthalle.
Kaiserin Sissi und Kaiser Franz Joseph im Musical "Sissi - so nah wie nie" in der Betzdorfer Stadthalle.
Gaby Wertebach

Zum Abschluss der Theatersaison 2025/26 wurde in der Stadthalle in Betzdorf das Musical „Sissi - so nah wie nie“ aufgeführt. Anders als die berühmten Sissi-Filme ging es dabei wesentlich ernster zu.

Lesezeit 3 Minuten
Zahlreiche Frauen, aber auch einige Männer fanden sich am Donnerstagabend in der Stadthalle in Betzdorf ein um das letzte Theaterstück der Saison 2025/26, das Musical von Georg Stampfer, „Sissi – so nah wie nie“, zu besuchen. Die Produktion der a-gon Theater GmbH München in Kooperation mit der Austrian Classic Philharmony wurde im März 2024 im Hoftheater München uraufgeführt und kann seitdem viele begeisterte Besucher verzeichnen.

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