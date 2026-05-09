Stück im Betzdorfer Stadthalle Sissi ohne Glanz und Gloria Gaby Wertebach 09.05.2026, 09:00 Uhr

i Kaiserin Sissi und Kaiser Franz Joseph im Musical "Sissi - so nah wie nie" in der Betzdorfer Stadthalle. Gaby Wertebach

Zum Abschluss der Theatersaison 2025/26 wurde in der Stadthalle in Betzdorf das Musical „Sissi - so nah wie nie“ aufgeführt. Anders als die berühmten Sissi-Filme ging es dabei wesentlich ernster zu.

Zahlreiche Frauen, aber auch einige Männer fanden sich am Donnerstagabend in der Stadthalle in Betzdorf ein um das letzte Theaterstück der Saison 2025/26, das Musical von Georg Stampfer, „Sissi – so nah wie nie“, zu besuchen. Die Produktion der a-gon Theater GmbH München in Kooperation mit der Austrian Classic Philharmony wurde im März 2024 im Hoftheater München uraufgeführt und kann seitdem viele begeisterte Besucher verzeichnen.







Artikel teilen

Artikel teilen