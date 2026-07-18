Sommerklänge am Marktplatz Singers’ Corner: Musik beim Picknick in Altenkirchen Julia Hilgeroth-Buchner 18.07.2026, 09:00 Uhr

i Es geht wieder los: Am Dienstag, 4. August, um 19 Uhr startet die von vielen Altenkirchenern sehnsüchtig erwartete Konzertreihe "Singers` Corner". Das Organisatoren-Duo aus Thomas Wunder und City-Managerin Anna Laux freut sich schon jetzt sehr auf die vier Dienstagabende, die zum Musikhören, Picknicken und Freunde-Treffen einladen. Die Konzerte sind wie immer kostenlos, und falls ein Konzert wetterbedingt ins Wasser fällt, wird es am ersten Dienstag im September nachgeholt. Julia Hilgeroth-Buchner

Picknickkorb packen und raus: Auf dem Altenkirchener Marktplatz warten vier kostenlose Open‑Air‑Abende mit Livemusik von Rock bis Blues. Ein geselliger Treffpunkt für Familien, Fans und spontane Mitsänger.

Picknickkorb gepackt und ab auf den Marktplatz, denn die nächste Staffel der beliebten Konzertserie „Singers’ Corner“ steht in den Startlöchern. Los geht es am Dienstag, 4. August, um 19 Uhr mit dem ersten von vier wöchentlichen Musik-Events, und der Eintritt ist wie immer kostenlos.







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