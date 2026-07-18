Picknickkorb packen und raus: Auf dem Altenkirchener Marktplatz warten vier kostenlose Open‑Air‑Abende mit Livemusik von Rock bis Blues. Ein geselliger Treffpunkt für Familien, Fans und spontane Mitsänger.
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Picknickkorb gepackt und ab auf den Marktplatz, denn die nächste Staffel der beliebten Konzertserie „Singers’ Corner“ steht in den Startlöchern. Los geht es am Dienstag, 4. August, um 19 Uhr mit dem ersten von vier wöchentlichen Musik-Events, und der Eintritt ist wie immer kostenlos.