Veranstaltung in Altenkirchen
„Singer’s Corner“ geht wegen Regen in die Verlängerung
Normalerweise findet die beliebte Veranstaltungsreihe „Singer’s Corner“ auf dem Marktplatz in Altenkirchen bei gemütlicher Atmos
Normalerweise findet die beliebte Veranstaltungsreihe „Singer’s Corner“ auf dem Marktplatz in Altenkirchen bei gemütlicher Atmosphäre statt. Bei Schlechwetter sollen die Nachholtermine im September in die Stadthalle verlegt werden, so Thomas Wunder.
Thomas Wunder

Wettertechnisch war der August kein Segen für die Veranstaltungsreihe „Singer’s Corner“ in Altenkirchen von Veranstalter Thomas Wunder. Im September werden die abgesagten Konzerte nachgeholt – bei Regen in der Stadthalle Altenkirchen.

Lesezeit 2 Minuten
Das Wetter hat den Marktplatzkonzerten der „Singer’s Corner“ in Altenkirchen 2026 keinen Gefallen getan. „Diesmal hat es uns wettermäßig voll erwischt“, sagt Thomas Wunder, der Veranstalter der jährlichen Marktplatzkonzerte „Singers´s Corner“ in Altenkirchen.
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