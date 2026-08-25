Wettertechnisch war der August kein Segen für die Veranstaltungsreihe „Singer’s Corner“ in Altenkirchen von Veranstalter Thomas Wunder. Im September werden die abgesagten Konzerte nachgeholt – bei Regen in der Stadthalle Altenkirchen.
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Das Wetter hat den Marktplatzkonzerten der „Singer’s Corner“ in Altenkirchen 2026 keinen Gefallen getan. „Diesmal hat es uns wettermäßig voll erwischt“, sagt Thomas Wunder, der Veranstalter der jährlichen Marktplatzkonzerte „Singers´s Corner“ in Altenkirchen.