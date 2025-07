Jeden Dienstag im August steht ab 19 Uhr wieder Musik, Geselligkeit und das gemeinsame Essen auf dem Altenkirchener Marktplatz im Mittelpunkt. Am Dienstag, 5. August, startet die vierte Auflage von Singers Corner. Dann tritt zum ersten Mal die bekannte Westerwälder Jazzband „Schräglage“ zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe 2025 auf. Das Publikum kann sich auf einen Auftritt mit unbändiger Spielfreude freuen. Am Dienstag, 12. August lädt „GuitaJon“ zu einer musikalischen Reise um die Welt ein. Armin Seibert (Gitarre) und Tino Moskopp (Cajon/Percussion) vereinen einzigartige Interpretationen, musikalische Vielfalt und liebevolle Arrangements und präsentieren dazu stets mit einer gehörigen Portion Herzblut eine Mischung aus Jazz, Pop, Bossa Nova, Samba, Balladen, Hits und Rockklassikern. Sie sind Gewinner des diesjährigen Straßenmusik-Festivals Wetzlar.

Am 19. August findet das legendäre Mit-Sing-Konzert mit „Wunder & Blume“ auf dem Marktplatz statt. Hierzu laden Thomas Wunder und Heribert Blume ein. Egal ob Country, Pop-Songs, deutsche Klassiker, Volkslieder oder Schlager der 1960er-Jahre – das Publikum darf sich wieder auf eine bunte Mischung freuen. Liedtexte werden verteilt, jeder darf mitsingen.

Singers Corner hat sich zum Publikumsmagneten entwickelt

Abschließend findet am Dienstag, 26. August, ein Auftritt der Band „Musikmoment“ aus Herschbach statt. Schon der erste Auftritt 2024 habe „eingeschlagen“ beim Altenkirchener Publikum, wie es in der Presseinfo der Stadt heißt. Die Coverband spielt Hits der 80er, 90er und 2000er sowie aktuelle Chartstürmer. Auch Rockklassiker, Partyhits und Kultsongs der Neuen Deutschen Welle zählen zu ihrem Repertoire.

Alles fing ursprünglich in der Pandemie an, wie Thomas Wunder sich im Gespräch erinnert. „Das erste Konzert war quasi ein Corona-Lust-Konzert“, sagt er. 2021 fand das erste offizielle Singers-Corner-Event statt. „Das alles ist aus musikalischen Freundschaften entstanden“, sagt er. Was ursprünglich mit etwa 150 Zuhörern startete, hat sich zum Publikumsmagneten mit 400 Besuchern entwickelt. Der Zeitraum im August sei bewusst gewählt, so der Initiator. Die Veranstaltungsreihe sei „kurz, aber heftig“ und solle nicht inflationär sein, sondern das kulturelle Angebot bereichern.

„Wir wollen die Stadt als lebendigen Ort der Begegnung stärken und Treffpunkte schaffen und mehr Zusammenhalt.“

Citymanagerin Anna Laux

Wunder und Citymanagerin Anna Laux betonen, dass bei dem Event die gemütliche, gesellige Atmosphäre im Vordergrund stehe. Jeder könne sich „hinpflanzen“ auf dem Marktplatz und seine eigene Verpflegung wie beim Picknick mitbringen – oder sich bei den Läden und der Gastronomie im Umkreis mit Speis und Trank eindecken. Man lege Wert darauf, dass Künstler aus der Region bei der Veranstaltungsreihe ihre Musik zum besten geben. Zudem würde „Musik in gemäßigter Lautstärke gespielt“, wie Wunder sagt, damit die Besucher sich unterhalten können. „Ich bin sehr dankbar, dass die Stadt die Finanzierung komplett übernimmt“, freut sich Thomas Wunder. „Wir wollen die Stadt als lebendigen Ort der Begegnung stärken und Treffpunkte schaffen und mehr Zusammenhalt“, betont Anna Laux.

i Das Event Singers Corner hat sich zu einer beliebten Veranstaltung in der Kreisstadt etabliert. Die Idee kam von Thomas Wunder. Thomas Wunder

Bei schlechtem Wetter wird Konzert nachgeholt

Auf dem Marktplatz sollen noch Sitzgelegenheiten sowie Stehtische eingerichtet werden, wie Citymanagerin Anna Laux und Thomas Wunder beim Pressegespräch informieren. Wie Thomas Wunder auf Nachfrage unserer Zeitung betont, ist eine Konzertwiederholung bei schlechtem Wetter am Dienstag, 2. September vorgesehen. Über eine Absage wird zeitnah in der Presse informiert. Der Initiator hofft aber auf gutes Wetter. Das Angebot ist für Besucher kostenlos, an einem Konzert sollen wieder Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt werden, wie Wunder berichtet. Man habe bei einem Event schon mal bis zu 850 Euro für gute Zwecke sammeln können. Es wurde bereits für die Tafel, Caritas und die Notschlafstelle gespendet, berichtet Thomas Wunder. Die Konzerte laufen von 19 bis etwa 22 Uhr.