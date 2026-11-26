Sechs Frauen proben nachmittags in der Krypta von St. Jakobus und halten dem Chorleben mit Stimme und Humor die Treue. Wie das kleine Ensemble mit Dreistimmigkeit und viel Herz die Tradition bewahrt.
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Heimelig ist es an diesem trüben Donnerstagnachmittag in der Krypta der katholischen Kirche. Während es draußen stürmt und regnet, sitzen die sechs Damen des „Singkreises St. Jakobus“ gemütlich am Orgelpositiv, das dem Seelsorgebereichsmusiker Thorsten Schmehr als Begleitinstrument und „Dirigentenpult“ dient.