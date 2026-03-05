Zwei Auftritte im April Singen bei „Haste Töne“ gibt ein Gefühl von Heimat Claudia Geimer 05.03.2026, 09:00 Uhr

i Sarah Otto ist für ein Probenwochenende nach Bruche gekommen. Dort in der Unterkirche probt der Chor "Haste Töne" für die beiden Konzerte zum 40-jährigen Bestehen. Claudia Geimer

Bei „Haste Töne“ wird gelacht, gesungen und gefeiert: Das Probenwochenende im Brucher Pfarrheim läutet die heiße Phase zum 40-jährigen Bestehen des Chors ein. Am 17. und 18. April steigt das Jubiläum in der Stadthalle Betzdorf. Sarah Otto ist dabei.

Gerade wird das Mittagessen ins Brucher Pfarrheim geliefert, Kinder laufen lachend über die Flure, und die Frauen und Männer des Chors „Haste Töne“ singen im Saal die letzten Töne vor der Mittagspause. Es ist Probenwochenende mit familiärem Charakter.







