Bei „Haste Töne“ wird gelacht, gesungen und gefeiert: Das Probenwochenende im Brucher Pfarrheim läutet die heiße Phase zum 40-jährigen Bestehen des Chors ein. Am 17. und 18. April steigt das Jubiläum in der Stadthalle Betzdorf. Sarah Otto ist dabei.
Lesezeit 3 Minuten
Gerade wird das Mittagessen ins Brucher Pfarrheim geliefert, Kinder laufen lachend über die Flure, und die Frauen und Männer des Chors „Haste Töne“ singen im Saal die letzten Töne vor der Mittagspause. Es ist Probenwochenende mit familiärem Charakter.