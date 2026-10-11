Der Wissener Gospelchor startet zwei neue Kinder- und Jugendchöre und lädt zum Schnuppern ein. Popsongs und Musicalstücke, Stimmbildung und Bühnenprojekte sollen Spaß wecken und Selbstvertrauen stärken.
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Daniela Reichling hat eine Vision. Die Leiterin des Wissener Gospelchors „Da Capo“, die seit vielen Jahren mit ihrem Ensemble bei Gottesdiensten, aber auch bei Konzerten wie vor wenigen Wochen bei der Reihe „Sommer im Kulturwerk“ für tollen Gesang sorgt, möchte jungen Menschen die Freude an der Musik näherbringen.