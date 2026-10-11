Singen macht junge Leute stark
Singbegeistert: Neue Kinder- und Jugendchöre in Wissen 
Daniela Reichling hat eine Vision: "Musik und Bühne frei mit tollen Songs für Kids und Teens". Nach monatelangen Vorbereitungen
Daniela Reichling hat eine Vision: "Musik und Bühne frei mit tollen Songs für Kids und Teens". Nach monatelangen Vorbereitungen starten am Mittwoch, 21. Oktober, die ersten Proben der Chöre "Happy Voices Kids" und "Happy Voices Teens" in der evangelischen Kirche in Wissen. Anmeldungen können per Telefon oder Whats-App unter der Nummer 0175/5638329 erfolgen.
Thomas Hoffmann

Der Wissener Gospelchor startet zwei neue Kinder- und Jugendchöre und lädt zum Schnuppern ein. Popsongs und Musicalstücke, Stimmbildung und Bühnenprojekte sollen Spaß wecken und Selbstvertrauen stärken.

Lesezeit 2 Minuten
Daniela Reichling hat eine Vision. Die Leiterin des Wissener Gospelchors „Da Capo“, die seit vielen Jahren mit ihrem Ensemble bei Gottesdiensten, aber auch bei Konzerten wie vor wenigen Wochen bei der Reihe „Sommer im Kulturwerk“ für tollen Gesang sorgt, möchte jungen Menschen die Freude an der Musik näherbringen.
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