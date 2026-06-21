Konzert in Altenkirchen Sinfonisches Blasorchester überzeugt als tolles Team Julia Hilgeroth-Buchner 21.06.2026, 18:00 Uhr

i Jeder der Musiker des "SBO" war mit Leidenschaft, Begeisterung und enormem Leistungswillen bei der Sache (hier ein Ausschnitt aus dem Gesamtensemble). Julia Hilgeroth-Buchner

Eine große Klangvielfalt bot das Sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen bei seinem Konzert in der Christuskirche, das deutlich mehr Zuhörer verdient gehabt hätte.

Schwarz-graue Wolken hängen an diesem Abend über der Christuskirche in Altenkirchen. Es regnet in Strömen, und immer wieder erschüttern heftige Donnerschläge das Gotteshaus in seinen Grundfesten. Eine Respekt einflößende Kulisse für das nicht minder spektakuläre Ereignis im Trockenen, aber noch immer von der Tageshitze erfüllten Innenraum.







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