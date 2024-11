Sind Wäller Kinder medizinisch gut betreut? So antwortet die Landesregierung

Westerwald. Die Debatte um die stationäre Versorgung der Menschen im Westerwald, insbesondere rund um Altenkirchen, hält seit Monaten an. Doch wie steht es um die ambulante Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der Region? Diese Frage steht im Zentrum einer Kleinen Anfrage der heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber, Michael Wäschenbach und Jenny Groß an die Landesregierung.