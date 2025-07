Sind Ehen im Westerwald „sicherer“ als in der Stadt?

In Deutschland wurden 2024 mehr Ehen geschieden als noch ein Jahr zuvor. Aber wie sieht es im Westerwald aus? Eine Psychotherapeutin aus Weyerbusch geht mit uns auf Ursachenforschung.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet ... Dieses geflügelte Wort aus Schillers „Lied von der Glocke“ hat auch im vergangenen Jahr nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Denn nicht selten mündet der harmonische Klang der Hochzeitsglocken irgendwann in Misstöne, die dann eine Trennung oder sogar Scheidung einläuten. In Deutschland haben im vergangenen Jahr 129.337 Paare ihr Ehe-Aus besiegelt, Tendenz leicht steigend. Auch im Westerwaldkreis sind die Zahlen von 328 auf 386 geklettert, im Kreis Altenkirchen sind sie von 241 auf 216 gesunken (wir berichteten). Aber was lässt sich aus den Zahlen herauslesen. Darüber haben wir mit der promovierten Medizinerin und Psychotherapeutin Birgit Jakobs aus Weyerbusch gesprochen.

Auch wenn Zahlen immer nur Momentaufnahmen sind, hat die Expertin mit Kölner Wurzeln auch aus ihren beruflichen Erfahrungen heraus die Theorie entwickelt, dass Paare im ländlichen Raum nicht so sehr auf dem Trennungstrip sind wie etwa in der Großstadt. „Ländliche Strukturen bieten durchaus mehr Schutz, weil die Prägung hier, auch hinsichtlich des Ehebildes, im Ganzen traditioneller ist“, argumentiert sie. „Man hat den Eindruck, dass sich die Menschen hier mehr Mühe geben und sich doch schwerer damit zu tun, sich zu trennen und vor allem auch sich scheiden zu lassen.

„Die Scheidungszahlen haben heute auch mehr mit der wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Frauen zu tun. Sie fühlen sich freier.“

Birgit Jakobs, Medizinerin und Psychotherapeutin

Birgit Jakobs führt das auch auf unterschiedliche Wohnverhältnisse zurück: „Die Leute bauen auf dem Grundstück der Eltern, haben Oma und Opa um die Ecke, die die Kinder mitversorgen. Es gibt einfach mehr Zusammenhalt und mehr Unterstützung“, skizziert sie den Idealfall. Und dennoch, so ihre Überzeugung, macht eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch nicht vor dem ländlichen Raum halt. „Früher gab es ein eklatantes Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Es waren die Männer, die durch das Geld die Macht hatten. Wenn sie dann eine außereheliche Beziehung eingingen, haben sie dennoch nicht zwingend ihre Frau und Mutter der gemeinsamen Kinder verlassen“, so ihr Blick zurück. Die Frau wiederum habe damals oft ein Auge zugedrückt oder habe die Affäre ihres Mannes nicht wahrhaben wollen. „Das war natürlich nicht das, was man sich unter einer gelungenen Ehe vorstellt.“

Heutzutage, so die Psychotherapeutin, hätten Frauen aufgeholt, was ihre finanzielle Situation anbelangt. „Die Scheidungszahlen haben heute auch mehr mit der wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Frauen zu tun. Sie fühlen sich freier“, stellt sie fest. Dabei verfestigt sich bei ihr der Eindruck, dass Frauen härter mit ihren Männern ins Gericht gehen als umgekehrt und schneller dazu bereit sind, zu sagen, was ihnen nicht passt – bis hin zu einer Trennung oder Scheidung. „Frauen sind viel anspruchsvoller geworden. Sie wollen keine Machos oder Chauvis haben, aber eben auch keine Weicheier. Sie wollen Unterstützung und Verständnis. Trotzdem soll der Mann der beste Freund sein, aber eben auch nicht langweilig“, untermauert Jakobs ihren Eindruck.

„In sozialen Medien wird suggeriert, dass alles immer super und perfekt zu sein hat – und der nächste Partner nur einen Wisch entfernt wartet. Aber es kann nicht immer alles perfekt sein.“

Birgit Jakobs, von der im März 2026 ein Buch zum Thema Paartherapie erscheinen wird.

Aber auch in diesem Punkt macht sie ein Stadt-Land-Gefälle aus: „In der Stadt, wo es anonymer zugeht, wo die Scheidungsraten oft höher sind, ist die Hemmschwelle geringer, es auch durchzuziehen. Aber auf dem Land steht man noch auf festerem moralischem Grund. Das hat nicht nur Nachteile, sondern auch viele Vorteile“, ist sie überzeugt, dass eine Scheidung nicht immer nur Probleme löst.

Nach ihrem Buch „Psychotherapie für zu Hause“ erscheint im März 2026 ein Buch der Autorin über Paartherapie. Darin spielen, um einmal voraus zu blättern, auch unrealistische Beziehungserwartungen eine Rolle, wenn es um das Thema Trennung geht. „Wir erhoffen uns von einer Partnerschaft, dass der andere uns Lösungen für alles Unerfüllte und sehnsuchtsvoll Erwartete bringt. Dann wird irgendwann klar, dass der andere auch seine Ecken und Kanten hat“, spricht sie aus ihrer beruflichen Praxis. „Viele Frauen kommen und sagen: ,Ich weiß gar nicht, ob ich noch Gefühle für meinen Mann habe.’ Liebe ist doch kein Gefühl. Verliebtsein ist ein Gefühl, die oft zitierten Schmetterlinge im Bauch“, differenziert sie. Man könne nicht in einem Zustand der Dauerverliebtheit leben, ist sie überzeugt.

Auch soziale Medien spielen nach ihren Erfahrungen eine Rolle, wenn es darum geht, eine Beziehung aufzugeben. „Dort wird suggeriert, dass alles immer super und perfekt zu sein hat, und der nächste Partner nur einen Wisch entfernt wartet. Aber es kann nicht immer alles perfekt sein“, so ihr Credo.

Aber wie lassen sich Konflikte in einer Partnerschaft erkennen und bestenfalls auch lösen? „Viele Probleme, die entstehen, haben immer auch mit einem selbst zu tun. Das sollte man sich bewusst machen“, sagt Birgit Jakobs zum Abschluss des Gesprächs mit unserer Zeitung. Jeder müsse überlegen, wie hoch sein Anteil an den Problemen ist und was man persönlich zu einer Konfliktbewältigung tun kann. „Es geht darum, sich gegenseitig zuzuhören, aber auch ins Handeln zu kommen. Dass man Sachen miteinander unternimmt. Auszeiten nimmt, miteinander spricht, sich bewusst macht, was man gemeinsam miteinander geschaffen hat“, sagt sie und bringt es zum Schluss auf einen kurzen Nenner: sich der Vertrautheit bewusst werden.