Der Kreis Altenkirchen erhält im Zuge der Investitionsoffensive für Rheinland-Pfalz knapp 136,4 Millionen Euro. Von „riesiger Rekord-Unterstützung“ oder Förderung von historischem Ausmaß ist die Rede. Doch was bringt die Finanzspritze tatsächlich?

Jeweils 11,4 Millionen Euro fließen aus dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ der Landesregierung in den Kreis Altenkirchen. 113,6 Millionen Euro gibt es in den kommenden zwölf Jahren aus dem mit Landesmitteln aufgestockten Sondervermögen des Bundes. Das macht unterm Strich 136,4 Millionen Euro zusätzlich für den Kreis Altenkirchen.

Die heimischen Landtagsabgeordneten von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sind voll des Lobes für das Paket. „Wir profitieren damit vor Ort von einer Unterstützung durch Bund- und Landesmittel, die einen riesigen Kraftschub für Investitionen in den Alltag ermöglicht.“, freut sich Abgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in einer Pressemitteilung.

„Wir können beispielsweise Kitas oder Krankenhäuser, Kreisstraßen oder den Klimaschutz fördern und so den Alltag der Menschen im Westerwald in vielfältiger Weise verbessern.“

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD)

Die Kommunen stünden deutschlandweit vor großen Herausforderungen, „das spüren wir auch hier in unserer Region “. Mit den nun angekündigten massiven Unterstützungen „können wir vor Ort konkret in die Zukunftsfähigkeit investieren. Wir können beispielsweise Kitas oder Krankenhäuser, Kreisstraßen oder den Klimaschutz fördern und so den Alltag der Menschen im Westerwald in vielfältiger Weise verbessern“, betont die SPD-Fraktionsvorsitzende.

„Dieses Investitionspaket bedeutet einen echten Aufbruch für uns in Rheinland-Pfalz und hier im Kreis Altenkirchen“, so Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne) in einer Pressemitteilung seiner Partei. „Mit den zusätzlichen Mitteln werden wir den Alltag der Menschen in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren spürbar verbessern“, gibt sich der Abgeordnete sicher.

Landrat Peter Enders nicht so euphorisch

Weniger euphorisch zeigt sich der Landrat des Kreises Altenkirchen, Peter Enders (CDU). Zunächst einmal sei festzuhalten, dass die Landkreise in Rheinland-Pfalz in echten Haushaltskrisen stecken. Andernfalls gäbe es ja aktuell wohl keine Klagen gegen den Finanzausgleich. Vor diesem Hintergrund erachtet Enders die Investitionsoffensive und auch die Anhebung der Mittel im Kommunalen Finanzausgleich als einen Schritt in die richtige Richtung.

Aber er ergänzt auf Nachfrage unserer Zeitung auch ausdrücklich: Es sei nicht mehr und nicht weniger! „Ich bin da ganz bei den kommunalen Spitzenverbänden, wonach die Mittel aus dem Infrastruktursondervermögen des Bundes zumindest geeignet sind, ein weiteres Absinken des Investitionsniveaus abzumildern“, so seine deutliche Aussage.

Gebrauchen kann der Kreis Altenkirchen das Geld auf jeden Fall, wofür es letztendlich genau eingesetzt wird, entscheidet sich aber noch. „Bislang gibt es noch keine konkreten Bestimmungen, wie das alles umgesetzt werden soll, auch wenn man den Investitionsbegriff möglichst breit fassen will“, erklärt Enders. Außerdem sei die Verteilung zwischen Kreis- und Verbandsgemeindeebene noch nicht abschließend geregelt. Auch deshalb gebe es noch keine konkreten Pläne, die ja ohnehin erst einmal in den zuständigen Kreisgremien besprochen werden müssen.

„Unser großes Dilemma besteht doch in einem strukturellen Defizit und vor allem in den immensen Kostensteigerungen in den Bereichen Eingliederungshilfe, Kindertagesstätten und ÖPNV.“

Peter Enders, Landrat des Kreises Altenkirchen﻿

Daran, dass der Kreis Altenkirchen das Geld gut gebrauchen kann, lässt der Landrat keinen Zweifel – auch mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Bereich Gesundheitsversorgung. „Natürlich freuen wir uns über zusätzliche Investitionsmittel insbesondere für Bildung, Klima und Infrastruktur – auch angesichts der Verpflichtungen, die wir gegenüber der Diakonie in Südwestfalen für das Kirchener Krankenhaus übernommen haben. Es gibt sicherlich Projekte, die bisher nur sehr vage angedacht waren, deren Umsetzung sich mit den zusätzlichen Mitteln beschleunigen lassen.

Das wesentliche Problem sieht Enders aber auch durch die Finanzspritze nicht gelöst. „Unser großes Dilemma besteht doch in einem strukturellen Defizit und vor allem in den immensen Kostensteigerungen in den Bereichen Eingliederungshilfe, Kindertagesstätten und ÖPNV. Hier müssen Standards abgebaut werden, um damit Kosten zu senken“, fordert der Landrat abschließend.

So viel fließt in den Westerwaldkreis

Jeweils 12,5 Millionen Euro erhält der Westerwaldkreis in den Jahren 2025 und 2026 aus dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ der Landesregierung. 163,2 Millionen Euro sollen in den kommenden zwölf Jahren aus dem mit rund 28 Millionen Euro Landesmitteln aufgestockten Sondervermögen des Bundes in die Region fließen. Also knapp 190 Millionen Euro sind insgesamt das Westerwald-Ergebnis der von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) verkündeten Investitionsoffensive für Rheinland-Pfalz. me