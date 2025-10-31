Ältester Markt der Region Simon-Juda-Markt lockte die Besucher nach Altenkirchen 31.10.2025, 18:00 Uhr

i Am Freitag fand wieder der traditionelle Simon-Juda-Markt in Altenkirchen statt. Er ist einer der ältesten Märkte der Region. Sonja Roos

Schauen, testen, kaufen, dazu noch ein Pläuschchen halten, etwas Essen und bummeln – all das konnten am Freitag wieder die vielen Besucher des traditionellen Simon-Juda-Marktes in Altenkirchen tun.

Auch wenn es floskelhaft klingt – aber der Wettergott war den Altenkirchenern einmal mehr hold in diesem Jahr. War der Wochenbeginn noch verregnet und stürmisch, so zeigte sich die Sonne über der Kreisstadt an diesem Freitagmorgen, dem letzten Freitag im Oktober und damit traditionell der Termin für den Simon-Juda-Markt.







