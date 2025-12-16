Auszeichnung für SPD-Mann Silberne Ehrennadel für den Fensdorfer Bernd Becker Markus Kratzer 16.12.2025, 17:23 Uhr

i Aus der Hand von Landrat Peter Enders hat das kommunalpolitische "Urgestein" Bernd Becker (rechts) die silberne Ehrennadel erhalten. Thorsten Stahl. Kreisverwaltung Altenkirchen

Wie kaum ein Zweiter war Bernd Becker in den zurückliegenden Jahrzehnten Gesicht und Stimme der Sozialdemokratie im Kreis Altenkirchen. Zu seiner Verabschiedung aus dem Kreistag wurde ihm nun eine ganz besondere Ehre zuteil.

„Es hat mich fast schon gewundert, wie wohlwollend da über mich gesprochen wurde.“ Einen Tag, nachdem Bernd Becker die Silberne Ehrennadel des Landkreises Altenkirchen verliehen worden war, lässt sich im Gespräch mit unserer Zeitung das Schmunzeln am anderen Ende der Telefonleitung kaum überhören.







