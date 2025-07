Perfektes Wetter herrschte am Sonntag für zahlreiche Fahrradfahrer und teils auch Inlineskater. Zumindest bis zur Mittagszeit. Der Hochsommer, der in den Vortagen die Menschen noch schwitzen ließ, war milderen Temperaturen gewichten. Gegen Mittag „zog es sich dann zusammen“, und die ein oder anderen Regentropfen fielen vom Himmel. Die perfekte Gelegenheit, um die zahlreichen kulinarischen und teils auch kulturellen Angebote entlang der Strecke zu nutzen.

i Im Schatten der Erzquell-Brauerei gab es zahlreiche kulinarische Angebote sowie Livemusik von einer Band. Daniel-D. Pirker

Einmal im Jahr heißt es entlang der B62 „Freie Fahrt“, sofern man nicht motorisiert unterwegs ist. Dieses Mal stand wieder die gewohnte Strecke zur Verfügung. Im vergangenen Jahr hatte der Kreis Siegen-Wittgenstein noch ausgesetzt.

i Schon am Mittag viel Gewühl in und um Freusburg. Gaby Wertebach

Im AK-Land hatte sich der erste Hotspot von Siegen kommend an der Erzquell-Brauerei in Mudersbach-Niederschelderhütte gebildet, dort, wo täglich Tausende Fahrzeuge durchfahren. So viele Fahrräder sieht man unter normalen Umständen nur in einem Fahrradgroßhandel. Die Band Meteor unterhielt mit Rockcoverstücken den ganzen Tag über von einer mobilen Bühne aus, während einige Stände mit kühlen Getränken und diversen Essensangeboten lockten, etwa die Feldküche des DRK-Niederschelden. In Mudersbach herrschte dann nicht weit entfernt Dorfplatzstimmung an der Raststation, auch dank Blasmusik, die in Freusburg ebenfalls die Menschen den ganzen Tag über auf dem Sommerfest begeisterte.

i Auf dem Expert-Klein Parkplatz in Betzdorf ist schon vor Mittag einiges los. Gaby Wertebach

Und auch in Kirchen, wo unter anderem wieder die Feldküche Giebelwald präsent war, und Betzdorf kamen hungrige und durstige Radfahrer wieder auf ihre Kosten. Auf dem Siegparkplatz hatte Firma ALHO und der Karnevalsverein Scheuerfeld eine besondere „Radlers Rast“ auf die Beine gestellt, bei der auch Musikfans dank dem Auftritt der Liveband UnArt eine gute Zeit erlebten.

i Hungern mussten rastende Fahrradfahrer auch nicht an der Gipfelstation der Sportfreunde Wallmenroth. Daniel-D. Pirker

Nicht zu vergessen die kleinsten Besucher, die sich auf einer Hüpfburg austoben konnten. Eine solche war auch in Wallmenroth an der Gipfelstation der hiesigen Sportfreunde auf der Dasberg-Arena sehr beliebt, genauso wie das frisch zubereitete Grillgut. Sofern man sich nicht schon am Dorfplatz eingedeckt hatte, wo der Heimatverein wieder zum Verweilen einlud.

i Nicht nur frische Waffeln hatte der Heimatverein Wallmenroth auf dem Dorfplatz im Angebot. Daniel-D. Pirker

Auch im Wisserland waren die Vereine und Gastronomen fleißig. So gab es zum Beispiel am Stand der Wisserland-Touristik am Bahnhof leckeren Reibekuchen. Vielen Radfahrer stoppten auch am Angebot der Wissener Feuerwehr, wo es neben Essenangeboten auch eine Drehleitervorführung gab, die Zuschauer zum Staunen brachte. Und klar: Auch das Gebhardshainer Brauhaus war vertreten und bot originalen Westerwälder Hopfengeschmack, mit und ohne Alkohol.

i Die provisorische Siegquerung bei Etzbach, errichtet vom THW, ist unverzichtbarer Teil des "Siegtal-pur-Events". Sie wurde am Sonntag von Hunderten Pedalisten genutzt, und viele von ihnen wünschen sich, dass sie bald durch eine dauerhafte Lösung ersetzt wird. Thomas Hoffmann

Und wie in jedem Jahr anlässlich Siegtal pur war auch das THW wieder aktiv, um die provisorische Querung über die Sieg einzurichten – unverzichtbar bei Siegtal pur.

i Drehleitervorführung, Bratwurst vom Grill und kalte Getränke. Viele Radfahrer machten Station bei der Wissener Feuerwehr. Thomas Hoffmann