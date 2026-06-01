Freie Fahrt für Radfahrer Siegtal pur kann ohne Baustellenchaos stattfinden Thomas Leurs 01.06.2026, 14:00 Uhr

i „Siegtal pur“ ist und bleibt vor allem ein großes Familienevent. Jung und Alt genießen an diesem Tag das stressfreie Radfahren auf der Hauptverkehrsachse. Archivfoto: Kreisverwaltung Altenkirchen / Thorsten Stahl

Siegtal pur, das große Event für Radfahrer in der Region, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Bis dahin ist die Baustelle in Niederschelderhütte längst abgeschlossen. Und auch für die Folgebaustelle in Mudersbach gibt es positive Signale vom LBM.

Jedes Jahr im Sommer ist die Bundesstraße 62 von Siegen bis Siegburg an einem Tag für den Autoverkehr gesperrt, und Radfahrer können sich auf der Straße tummeln. Die Veranstaltung ist von so großer Bedeutung, dass die umfangreichen Bauarbeiten im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte 2025 erst unmittelbar nach dem Event begonnen haben.







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