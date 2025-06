i Frei Fahrt für Radfahrer wird bei Siegtal pur insbesondere beim Kirchener Südknoten herrschen. Über die am Südknoten in die B62 einmündende Bahnhofstraße kommen die Radfahrer zum Ruhr-Sieg-Radweg, der durch das Asdorftal bis nach Freudenberg führt. Daniel-D. Pirker

Am ersten Sonntag im Juli verwandelt sich das Siegtal wieder in ein Paradies für Radfahrer, Inline-Skater, Jogger und Fußgänger. Bei der beliebten Veranstaltung Siegtal pur sind rund 110 Kilometer Straße am 6. Juli zwischen 9 und 18 Uhr ausschließlich für den nicht-motorisierten Verkehr freigegeben. Tausende Teilnehmer werden wieder die Gelegenheit nutzen, die Landschaft des Siegteils frei von Fahrzeugverkehr zu erkunden. Damit verbunden sind jedoch umfangreiche Verkehrsumleitungen und Sperrungen der B62, insbesondere in der Verbandsgemeinde Kirchen, wo die Straße für jeglichen Fahrzeugverkehr bereits ab 7 Uhr bis 19 Uhr für den Aufbau der Verkehrseinrichtungen gesperrt wird.

Die Verbandsgemeindeverwaltung informiert darüber, dass lediglich zwischen Struthofspange und Südknoten Fahrzeugverkehr im Rahmen einer Einbahnstraßenregelung möglich sein wird, wobei der Fahrzeugverkehr zum Radfahrer durch Drängelgitter abgetrennt wird. Der Kfz-Verkehr aus Richtung Betzdorf wird über den Eisenweg (Einbahnstraße) und die Kirmesfeldstraße nach Kirchen geführt. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Wissen, Niederfischbach, Freudenberg (A45) kann über die Kirchstraße in Kirchen und über Wehbach (L280) abfließen. Der Fahrzeugverkehr nach Siegen wird über Dermbach/Neunkirchen umgeleitet. Entsprechende Umleitungswegweiser werden aufgestellt.

Südknoten führt zum Ruhr-Sieg-Radweg

Über die am Südknoten in die B62 einmündende Bahnhofstraße kommen die Radfahrer zum Ruhr-Sieg-Radweg, der auf dem rund 11,8 Kilometer langen Teilstück durch das Asdorftal bis nach Freudenberg führt. Radtouristen, die über den Ruhr-Sieg-Radweg nach Kirchen gelangen, werden gebeten, die Bahnhofstraße bis zum Südknoten zu benutzen. Hier besteht die Zufahrt zum Veranstaltungsraum sowohl in Richtung Siegburg als auch nach Siegen.

Das DRK Krankenhaus Kirchen bleibt für Notfälle (Notdienstzentrale) erreichbar. Die An- und Abfahrt erfolgt über die Hauptstraße, Brückenstraße und Bahnhofstraße bis zum Krankenhaus. Besucher des Krankenhauses können den Parkplatz am ehemaligen Heizwerk über die Brückenstraße/Bahnhofstraße und die Siegbrücke anfahren. Die Freizeiteinrichtungen auf dem Molzberg sind über die Strutthofspange und die Siegstraße zu erreichen.

Umleitung für Anlieger der Freusburgermühle

Da für die Anwohner der Siegener Straße keine Querungsmöglichkeit besteht, sollten diese an diesem Sonntag ihre Fahrzeuge im Bereich der Austraße abstellen, so die Empfehlung der Verwaltung. Für die Anlieger der Freusburgermühle wird eine Umleitungsstrecke über den Queckhahn, Hardtkopfstraße (Sportplatz) und Baumschulweg ausgeschildert. Den Anwohnern von Freusburg und Freusburg-Struth steht in Richtung Kirchen eine Umleitung über den Wilhelminenweg, Auf der Hub, Johannesstraße, Brühlhof und umgekehrt zur Verfügung. Beginn der Umleitung in Kirchen ist die Bahnstraße Fahrtrichtung Brühlhof. In Freusburg (Burgstraße) wird der Hohlweg bergabwärts als Umleitungsstrecke für den Kfz-Verkehr in Richtung Freusburg-Struth freigegeben.

Für die Bewohner in Büdenholz kann keine geeignete Ausweichroute angeboten werden. Die dortigen Bürger werden daher gebeten, an diesem Tag soweit wie möglich auf ihre Fahrzeuge zu verzichten. Dies gilt natürlich nicht für Rettungsfahrzeuge oder wenn Menschen in Not sind. Sollte aus ganz besonderen Gründen am Veranstaltungstag eine Fahrt notwendig werden und sich nicht verschieben lassen, können sich die Betroffenen rechtzeitig bei der örtlichen Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Kirchen (Telefon 02741/ 688-0) melden, damit unter Umständen eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann.

B62 für Kfz-Verkehr bis zum Erzquell-Kreisel gesperrt

Für die Anlieger in Mudersbach und Niederschelderhütte gilt, dass die B62 komplett bis zum Kreisel in Niederschelderhütte für den Kfz-Verkehr gesperrt ist. Im Vergleich zum Vorjahr können hier die Teilnehmer von Siegtal Pur wieder die komplette HTS Richtung Siegen nutzen. Alle in die B62 einmündenden Seitenstraßen sind für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Wie bereits in den Vorjahren befindet sich für den Fahrzeugverkehr in Mudersbach / Niederschelderhütte keine Querungsstelle über die B 62. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf ausgeschilderte, weiträumige Umleitungsstrecken mit entsprechenden Hinweisschildern einzustellen oder vor Veranstaltungsbeginn (7 Uhr) ihre Fahrzeuge auf der entsprechenden Seite der gesperrten B62 zur Weiterfahrt bereitzustellen. Die ENI-Tankstelle Hering in Mudersbach hat an diesem Tag erst ab 18 Uhr geöffnet. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in Mudersbach auf dem Otto-Hellinghausen-Platz, dem Industriegebiet Stahlwerkstraße, der Industrie- und Bahnhofstraße, im Raum Kirchen auf dem Parkdeck Lindenstraße, Lidl-Parkplatz und Austraße.

Die Verbandsgemeindeverwaltung weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die B62 zwischen 7 Uhr und 19 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt ist, da der Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen einen erheblichen Zeitaufwand erfordert.