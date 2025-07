Lagerleben auf der Bühne: Das Ensemble des Vereins Siegtal Muscials probt für die Galavorstellungen im September. Der Vereinsvorsitzende Thorsten Uebe-Emden beobachtet aufmerksam die Probe in der Mehrzweckhalle in Freusburg. Dort werden die Veranstaltungen auch über die Bühne gehen. „Es ist ein erster großer Schritt für unseren neuen Verein“, sagt der Neunkirchener. Gegründet wurde Siegtal Musicals mit Sitz in Kirchen im Januar vor einem Jahr. Hintergrund: Thorsten Uebe-Emden und seine Frau Nadine haben das Musical Druidenstein geschrieben. Für die beiden alleine sei es aber nicht möglich, eine Aufführung zu stemmen, sagt Uebe-Émden.

„Der Verein ist gegründet worden, damit wir mit dem Projekt weiter vorankommen“, erläutert der Produzent und Vorsitzende in einer Person. Der Verein zählt aktuell 57 Mitglieder. Die Gala am 6. und 7. September mit drei Vorstellungen ist eine Etappe auf dem Weg zum Ziel, die Uraufführung von Druidenstein in zwei Jahren. Zwei Lieder aus der Geschichte um eine schöne Keltentochter werden bei der Gala zu hören sein, „Keltenleben“ und „Keltenherz“. Das Programm beinhaltet ansonsten Stücke aus verschiedenen Musicals, wie Tanz der Vampire, Shrek, Drei Musketiere, Michael Jackson, einige beispielhaft zu nennen.

i Das erste große Projekt des neu gegründeten Vereins Siegtal Musicals aus Kirchen sind drei Vorstellungen im Rahmen einer Musical-Gala. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Der Verein Siegtal Musicals ist nicht zu verwechseln mit dem Verein „Musical!Kultur Daaden, wo Torsten und Nadine Uebe-Emden tatsächlich künstlerisch mitgearbeitet haben. „Wir haben auch nach wie vor Kontakt zu den Kollegen“, erzählt Torsten Uebe-Emden. Doch während die Daadener semiprofessionell arbeiten und im Apollo-Theater Siegen zu Hause sind, konzentriert sich der wesentlich kleinere, erst gut ein Jahr alte Verein aus Kirchen auf die Produktion eines Heimat- bezogenen Musicals mit dem Titel Druidenstein. „Wir sind keine Konkurrenz“, betont Torsten Uebe-Emden.

Seit März probt das knapp 40-köpfige Ensemble, darunter zehn Kinder, für die Auftritte in Freusburg. Auf der Bühne wird gesungen, getanzt und viel gelacht. Die Stimmung ist gut und die Vorfreude spürbar. Auch bei Jule Bäumer, die die Tanzleitung und Choreografie übernommen hat. Die Referendarin aus Niederndorf trainiert normalerweise Kinder-Tanzgruppen beim TSV Oberfischbach. In der Vorbereitung auf die Gala auch mit Erwachsenen zu arbeiten – „ist eine große Herausforderung“, sagt die angehende Grundschullehrerin. Für die 26-Jährige ist es das erste Projekt dieser Art und sie hat, erzählt sie, großen Gefallen daran gefunden. Denn die Frauen und Männer auf der Bühne ziehen gut mit und bringen sich auch mit eigenen Ideen zur Choreografie ein. „Ich bin gerne im Austausch. Die Kooperation ist das A und O“, meint Bäumer. Die Choreografie müsse so gestaltet werden – „damit sie für das Singen auch noch genügend Luft haben“, sagt die junge Trainerin und lacht. Sie sei im Verein von Anfang an gut aufgenommen worden.

i Kostüm sitzt beim Esel aus dem Musical Shrek. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Torsten Uebe-Emden möchte das Ensemble auf und hinter der Bühne weiter zusammenhalten. In welcher Form die Kinder, Frauen und Männer auch im Musical Druidenstein mitwirken, ist dabei völlig offen. Spätestens Anfang kommenden Jahres will der Verein das Casting für Druidenstein ansetzen. „Für das Musical werden wir im Casting sechs weibliche und vier männliche Hauptrollen suchen.“ Plus natürlich weitere Keltenkinder, Keltinnen und Kelten“, erläutert Uebe-Emden. Der Verein sucht auch einen Regisseur für das Projekt.

Im Frühjahr kommenden Jahres sollen dann die Proben beginnen und für Herbst 2027 ist die Uraufführung geplant. Um es gleich vorwegzunehmen: Das Musical Druidenstein wird nicht zu Füßen des Druidensteins in Herkersdorf aufgeführt. „Wir haben kurz damit geliebäugelt“, sagt Uebe-Emden. Doch so ein Unterfangen lasse sich allein schon aus logistischen Gründen nicht stemmen. Wo das Musical seine Uraufführung erleben wird, ist derzeit noch offen. „Wir sind mit verschiedenen Spielstätten im Gespräch“, erläutert Uebe-Emden. Wie schon erwähnt, bekommen die Besucher der drei Gala-Vorstellungen mit den Liedern „Keltenleben“ und „Keltenherzen“ einen kleinen Vorgeschmack.

i Für die Vorstellungen im September ist intensive Probenarbeit gefordert. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Uebe-Emden hebt die erste Vorstellung am 6. September um 14.30 Uhr hervor. Denn die sei speziell für Familien konzipiert und stelle die Kinder des Ensembles in den Vordergrund, mit Liedern aus dem Film „Die Schule der magischen Tiere“. Die weiteren Aufführungen sind am 6. September um 20 Uhr und am 7. September um 15 Uhr, jeweils im Bürgerhaus in Freusburg. Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Mit der Gala alleine endet das Programm für den Verein nicht: Weitere Auftritte des Ensembles finden beim Jahrmarkt in Wissen im Oktober und beim Stadtfest in Kirchen im November statt.

Karten für die drei Gala-Vorstellungen gibt es über einen QR-Code auf den Flyern, die im Rathaus Kirchen ausliegen sowie im Internet, unter www.siegtal-musicals.de/tickets