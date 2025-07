Bald wird es noch schwieriger nach Siegen zu fahren. Die B62 in Mudersbach ist bereits dicht aufgrund der Großbaustelle, ab 22. August stehen auch die Gleise der Siegstrecke. Die DB nennt nun die Gründe für die Arbeiten.

Besitzer des Deutschlandtickets im Kreis Altenkirchen werden derzeit ernsthaft überlegen, ihr Abo zu kündigen, sofern sie das noch nicht erledigt haben. Für drei Wochen wird die Strecke zwischen Troisdorf komplett gesperrt sein, wie die Deutsche Bahn (DB) kürzlich bestätigt hat. In einer neuen Presseinformation konkretisiert der Mobilitätskonzern nun, die Gründe für die Totalsperrung der Siegstrecke zwischen Freitag, 22. August, bis Freitag, 12. September, jeweils ab beziehungsweise bis 21 Uhr: DB arbeiten gleichzeitig während dieses Zeitraums an Brücken, Tunneln und Bahnsteigen.

Während die viel genutzte Siegstrecke komplett dich ist, sind die Möglichkeiten, auf das Auto auszuweichen, eingeschränkt. Seit vergangenen Mittwoch ist nämlich auch die B62 gesperrt worden aufgrund der Großbaustelle in Mudersbach-Niederschelderhütte. Acht bis zehn Wochen soll die Sperrung andauern, je nach Witterung. Je nachdem, wo man wohnt, müssen weiträumige Umleitungen genutzt werden, um mit dem Auto nach Siegen und zurückzukommen. Und das gilt naturgemäß auch für den Schienenersatzverkehr. Die DB arbeitet derzeit ein Konzept dazu aus, wie sie aktuell informiert.

Kommunalpolitik kritisiert DB scharf für Kommunikation

Die Kommunikationsstrategie der DB oder eher das Fehlen einer solchen hat zu großem Unmut bei der örtlichen Politik geführt. Der Erste Kreisbeigeordnete, Tobias Gerhardus, hatte dem Konzern etwa vorgeworfen, Planungen ohne Rücksicht auf eine ganze Region durchzuziehen. Und der Ortsbürgermeister von Mudersbach, Christian Peter, bezeichnete die parallele Sperrung der Siegstrecke und B62 als eine Unverschämtheit. Unserer Zeitung gegenüber stellt er noch mal klar: Nach Bekanntgabe der DB-Maßnahmen seien seitens der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde sofort die Verantwortlichen angeschrieben worden. „Wenn die Bahnsperrung im Vorfeld bekannt gewesen wäre, hätten wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um so etwas zu verhindern.“

Wieso die DB ihre Zeitpläne nicht auf lokale Straßenarbeiten abgestimmt hat, ist bislang nicht bekannt. Auf die Kritik der Kreisverwaltung und Kommunalpolitik der Verbandsgemeinde Kirchen hat sie offiziell nicht reagiert. In der aktuellen Info schreibt die DB allerdings, dass die Instandhaltungsarbeiten ab 22. August eine wichtige Vorbereitung darstelle auf die Korridorsanierung der Strecke Troisdorf-Wiesbaden in 2026. Unsere Zeitung hatte hierüber bereits berichtet, nun bestätigt die DB dies also auch offiziell.

Siegstrecke soll als Ausweichroute für umgeleitete Züge dienen

Konkret soll es mit der umfassenden Erneuerung der Strecke „Rechter Rhein“ im Juli 2026 losgehen. Die Siegstrecke wird dann laut DB als Ausweichroute für den Güterverkehr dienen. Wie viele Züge die Gleise zwischen Siegen und Troisdorf dann zusätzlich verkraften müssen, dazu hat sich die DB noch nicht geäußert. Bekannt ist allerdings: Im Dezember 2023 hat die DB Netz AG, das für Infrastruktur zuständige DB-Tochterunternehmen, eine temporäre Überlastungserklärung für die Siegstrecke ausgesprochen, die für den Zeitraum der Generalsanierung „Rechter Rhein“ gilt. Schon in diesem Jahr beginnen erste Maßnahmen für die umfangreiche Erneuerung. Dazu kommt es auf den Strecken zwischen Troisdorf und Wiesbaden bereits teilweise zu Vollsperrungen.

Doch wie soll die Siegstrecke fit gemacht werden für den umgeleiteten Güterverkehr? Wer etwa in Kirchen wohnt, kann regelmäßig beobachten, wie Züge das Tempo spürbar drosseln, um die Brücken über die Sieg zu passieren. Ab 22. August sind laut DB unter anderem die Erneuerungen der Bahnbrücke „Raiffeisenstraße“ Rosbach und der Weichen in den Bahnhöfen Betzdorf, Au und Troisdorf vorgesehen. Daneben stehen Arbeiten an den Bahnhöfen Dattenfeld und Schladern auf dem Bauplan und die Überprüfung der Tunnel auf der gesamten Strecke.

Weitere Belastungsprobe 2027

Die damit verbundenen Einschränkungen inklusive Totalsperrung sind nur ein Vorgeschmack auf das, was für Dezember 2026 bis Juli 2027 vorgesehen ist: die Generalsanierung der Siegstrecke. Auf dem Bauprogramm stehen unter anderem Arbeiten an mehreren Brücken und Verkehrsstationen. Außerdem tauscht die DB während der Bauphase viele Kilometer Gleise samt Schwellen und Schotter aus. Und auch diese dann noch weit umfassendere Maßnahme dienen dazu, die Siegstrecke vorzubereiten auf umgeleitete Züge, wie die DB nun bestätigt. Denn ab Januar soll der Korridor „Linker Rhein“ umfassend modernisiert werden. Auch hier ist wieder damit zu rechnen, dass die Siegstrecke zahlreiche zusätzliche Güterzüge verkraften wird müssen. Denn vor allem sie bringen die Strecke Köln-Bonn-Koblenz schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenze.

Welche Züge wann ausfallen

Um die notwendigen Arbeiten umsetzen zu können, benötigt die DB Zeiträume, in denen keine Züge in den Bauabschnitten fahren. Im gesamten Bauzeitraum vom 22. August, 21 Uhr, bis 12. September, 22 Uhr, werden die Züge der Linien RE 9 (DB Regio), RB 90 und RB 93 (HLB) sowie S 12 und S 19 (DB Regio) zwischen Köln Hauptbahnhof bzw. Troisdorf und Siegen Hauptbahnhof durch Busse ersetzt (Details in Erarbeitung). Vom 9. September bis zum 12. September kommt es zusätzlich zu Auswirkungen auf die Züge der Linien RE 8 und RB 27 (DB Regio).

Vom Freitag, 22. August, bis Samstag, 6. September, müssen die IC-Züge der zweistündlich verkehrenden Linie Dortmund/Münster-Siegen -Frankfurt am Main entfallen. Der Siegener Hauptbahnhof wird aufgrund der Bauarbeiten zwischen Troisdorf und Siegen weiterhin nicht angefahren. red