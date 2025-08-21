Harte Zeiten für Pendler: Parallel zur Vollsperrung der B62 in Mudersbach ist die Siegstrecke bald für drei Wochen dicht. Für Bahnkunden wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Das muss man wissen.

Die Siegstrecke ist von Freitag, 22. August, 21 Uhr, an komplett dicht. Laut Deutscher Bahn (DB) ist eine Totalsperrung nötig für Tunnelprüfungen, Gleiserneuerungen und Brückensanierungen. Die Maßnahmen sollen sich bis zum 12. September ziehen. Gleichzeitig ist die B62 in Mudersbach-Niederschelderhütte schon seit Mitte Juli bis mindestens Mitte September aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten komplett gesperrt.

Für Bahnreisende wird für die Zeit der Siegstrecken-Sperrung ein Schienenersatzverkehr (SEV) angeboten, also Busse. Einen großen Vorteil haben Pendler, für die der Siegener Busbahnhof nicht weit entfernt liegt. Von dort geht es stündlich mit dem Bus „SEV RE9X“ Non-Stop zum Kölner Hauptbahnhof (und wieder zurück). Und das gerade mal in 85 Minuten.

Kirchen ist e rster beziehungsweise letzter Halt im AK-Land

Für die anderen Siegstrecken-Pendler wird die Zeit der Totalsperrung allerdings weit unkomfortabler. Zwar fahren halbstündlich die Busse mit der Bezeichnung „SEV RE9“ ab Siegen ab, doch die gewohnten Zwischenstationen in Eiserfeld und – je nach Uhrzeit – Brachbach werden nicht angesteuert. Der erste Halt ab Siegen beziehungsweise der letzte aus Richtung Rheinland ist erst in Kirchen. Teilweise wird etwa auch Scheuerfeld angefahren. In Troisdorf ist dann allerdings Schluss. Der Kölner Hauptbahnhof und Messe/Deutz werden ausgespart. Wer dorthin will, muss ab Troisdorf die S-Bahn nehmen. Nutzer der halbstündigen SEV-Linie müssen ab Kirchen bis Troisdorf (und in umgekehrter Fahrtrichtung) rund zwei Stunden Fahrtzeit einkalkulieren, laut Fahrplan sind es etwa 110 Minuten.

Auch die Hessische Landesbahn (HLB) bietet für die Pendler der Linie RB90 während der Siegstreckensperrung Ersatzbusse an. Der erste startet ab Siegen um 5.50 Uhr, ab 6.30 Uhr fahren dann zwei Ersatzbusse innerhalb einer Stunde vom Zentralbahnhof ab. Bis nach Betzdorf dauert laut Fahrplan eine Tour etwa 50 Minuten. Einige Fahrten von Siegen Richtung Betzdorf halten im Ortsgebiet Betzdorf an der Haltestelle „Struthof Kirchener Straße“. In der Gegenrichtung kann der Struthof allerdings nicht angefahren werden.

HLB-Ersatzverkehr mit Umstieg in Betzdorf

Wer mit den SEV-Angeboten der HLB weiter als nach Betzdorf Richtung Rheinland reisen will, muss in der Sieg-Heller-Stadt umsteigen. Ab Betzdorf geht es über Scheuerfeld (Haltepunkt an der Hauptstraße Wallmenroth), Niederhövels und Etzbach nach Au. Nicht angefahren werden kann der Bahnhof Niederschelden aufgrund der Totalsperrung der B62 in Niederschelderhütte. Die Busse fahren über die Adolfstraße und die Weiherstraße am Naturfreibad Schinderweiher vorbei nach Mudersbach und halten an den Haltestellen „Niederschelderhütte Weiher“ auf der Adolfstraße und an der Haltestelle „In den Schinden“.

Die HLB weist vorsorglich darauf hin, dass es aufgrund der B62-Großbaustelle insbesondere im Berufsverkehr zu Verspätungen kommen kann und Fahrräder in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden dürfen.

Mehr Infos insbesondere zu den konkreten Fahrplänen im Internet unter https://www.zuginfo.nrw oder https://hlb-online.de

Direkte Busverbindung von Altenkirchen ins Rheinland

