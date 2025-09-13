Nach drei Wochen Sanierungen und Prüfungen war der 13. September der erste ganze Tag, an dem wieder Züge über die Siegstrecke hätten rollen sollen. Doch mit dem Normalbetrieb war es ab dem Vormittag schon wieder vorbei.

Eine ganze Reihe Ausflugspläne sind am Samstag Einschränkungen auf der Siegstrecke zum Opfer gefallen. Seit Freitagabend waren die Gleise zwischen Siegen und Troisdorf nach drei Wochen diverser Sanierungsarbeiten und Prüfungen wieder freigegeben. Tag eins nach der langen Phase der Totalsperrung fällt ernüchternd aus. Seit dem Vormittag verkehren keine Züge mehr entlang Siegen und Au.

Wie die Deutsche Bahn um 11.06 Uhr auf meldet, ist die ganze Region Betzdorf beeinträchtigt. Das Ende könne noch nicht abgeschätzt werden. Als Grund wird ein defektes Stellwerk angegeben, wie gewohnt ohne nähere Lokalisierung. In der Folge komme es zu Verspätungen und Teilausfällen heißt es am Vormittag noch von Seiten der Deutschen Bahn. Ein Blick in den Onlinefahrplan verrät: die Strecke ist komplett stillgelegt. Die Verbindungen ab 11.10 Uhr sind alle entweder als ausgefallen markiert oder mit Meldungen versehen, die auf den eingerichteten Schienenersatzverkehr verweisen, der von den Firmen Univers und Dominguez betrieben wird.

i Während der Totalsperrung der Siegstrecke wurden auch Gleise ausgetauscht, so wie hier im Bereich des Bahnhofs Scheuerfeld. Daniel-D. Pirker

Laut Online-Fahrplan könnten die ersten Züge wieder ab 15.31 Uhr ab Siegen fahren. Dies könnte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass es sich um eine Verbindung für die Regionalbahn. Die wird von der Hessischen Landesbahn betrieben, deren Infostand dem der Deutschen Bahn hinterherkinken könnte. Erst um 18.10 Uhr soll gemäß Fahrplan wieder ein Regionalexpress vom Siegener Hauptbahnhof abfahren Richtung Aachen.

Die Totalsperrung der Siegstrecke zwischen Troisdorf und Siegen startete am 22. August und endete am Freitag, 12. September, um 22 Uhr. In den drei Wochen erneuerte die Deutsche Bahn Brücken, Weichen und Bahnsteige und führte Tunnelprüfungen durch. Die Arbeiten waren Teil der Vorbereitung auf die Korridorsanierung „Rechter Rhein“ ab Juli 2026, wenn die Siegstrecke zusätzliche Güterzüge aufnehmen soll. Ab Dezember bis Juli 2027 wird die Siegstrecke dann generalsaniert.