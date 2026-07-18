Druidensteig holt Gold
Siegesfeier im Oktober beim Kloster Marienstatt geplant
Beim Kloster Marienstatt soll der große Globetrotter-Wandertag am Samstag, 17. Oktober, ausgerichtet werden.
Beim Kloster Marienstatt soll der große Globetrotter-Wandertag am Samstag, 17. Oktober, ausgerichtet werden.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Der Druidensteig ist zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2026 gewählt worden. Das soll im Oktober dieses Jahres gebührend gefeiert werden – und zwar beim Kloster Marienstatt. Hier lesen Sie weitere Details und Hintergründe.

Lesezeit 1 Minute
Bei der Wahl des Wandermagazins zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2026 hat der Druidensteig Gold geholt. In der Kategorie Mehrtagestouren konnte sich der 94 Kilometer lange Fernwanderweg, der von Freusburg bis Hachenburg reicht, gegen neun andere Wanderwege aus Deutschland durchsetzen.
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