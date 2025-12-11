Sicherheitskonzept gelobt Siegens Weihnachtsmarkt bleibt friedlich Claudia Irle-Utsch 11.12.2025, 12:00 Uhr

i Nostalgie pur: Das historische Riesenrad ist ein wunderschöner Blickfang auf dem Siegener Weihnachtsmarkt. Claudia Irle-Utsch

Der Adventsmarkt lockt zahlreiche Gäste auch aus dem Umland in die Stadt Siegen. Unsere Reporterin hat sich ins weihnachtliche Getümmel gestürzt – und ist auch dem Thema Sicherheit nachgegangen. Das sind ihre Eindrücke.

Es hat schon fast 100 Jahre auf dem Buckel und wirkt doch zeitlos schön: „Feldmann’s Riesenrad“ ist ein glitzernd bunter Blickfang auf dem Siegener Weihnachtsmarkt. Es überragt Imbiss- und Verkaufsbuden, überragt auch die weite Fläche zum Schlittschuhlaufen, lädt ein, für ein paar Euro ein paar Runden zu drehen.







Artikel teilen

Artikel teilen