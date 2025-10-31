Interview zum Abschied aus Amt: Siegens Bürgermeister Steffen Mues hatte keinen Plan B
Interview zum Abschied aus Amt
Siegens Bürgermeister Steffen Mues hatte keinen Plan B
18 Jahre hat Steffen Mues als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Siegen geführt, für viele aus dem AK-Land das Oberzentrum. Dann kam die unerwartete Niederlage in der Stichwahl. Zum Abschied blickt der 60-Jährige auf seine Amtszeit zurück.
Lesezeit 5 Minuten
Er hatte es sich anders vorgestellt. Hat geglaubt, dass es reichen würde bei der Stichwahl für sein Amt. Und musste dann eine Niederlage einstecken, die für ihn unerwartet kam und denkbar knapp war. Steffen Mues (CDU), seit 2007 Bürgermeister der Stadt Siegen, hatte das Nachsehen.