Das Stahlwerk in Siegen-Geisweid soll ab Mitte 2028 „pausieren“, wie das Mutterunternehmen Swiss Steel verkündet hat. Rund 400 Jobs sind betroffen. Die schlechten Nachrichten wirken bis in den Kreis Altenkirchen. Was sagt die Politik vor Ort?
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Diese Hiobsbotschaft strahlt auch in den Kreis Altenkirchen aus: Das Stahlwerk in Siegen-Geisweid ist von einer Schließung bedroht. Der Mutterkonzern Swiss Steel ordnet die Deutschen Edelstahlwerke (DEW) neu. Künftig konzentriert sich die Stahlproduktion auf Witten.