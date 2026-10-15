Aus für Stahlwerk in Geisweid? Siegener Politik beißt sich am Wort „pausieren“ fest Daniel-D. Pirker 15.10.2026, 18:00 Uhr

i Droht dem Edelstahlwerk in Siegen-Geisweid das gleiche Schicksal? Das Bild zeigt die letzte Schmelze im Werk des Outokumpu-Konzernesam im Jahr 2015 in Bochum. Outokumpu. picture alliance / dpa

Das Stahlwerk in Siegen-Geisweid soll ab Mitte 2028 „pausieren“, wie das Mutterunternehmen Swiss Steel verkündet hat. Rund 400 Jobs sind betroffen. Die schlechten Nachrichten wirken bis in den Kreis Altenkirchen. Was sagt die Politik vor Ort?

Diese Hiobsbotschaft strahlt auch in den Kreis Altenkirchen aus: Das Stahlwerk in Siegen-Geisweid ist von einer Schließung bedroht. Der Mutterkonzern Swiss Steel ordnet die Deutschen Edelstahlwerke (DEW) neu. Künftig konzentriert sich die Stahlproduktion auf Witten.







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