Rewe-Aktion mit Futterspenden Siegen: Silvester ist für Tierheimtiere große Belastung Annika Stock 28.11.2026, 16:30 Uhr

i Für viele Tiere wird die Zeit nach Weihnachten zum Stressfaktor aufgrund des Feuerwerks und illegaler Böllerei. Auch das Tierheim Siegen ist davon betroffen. Sabine Schneider

Weihnachten rückt näher und damit auch das Jahresende. Silvester ist für viele ein freudiges Ereignis, für Wildtiere und Tiere im Tierheim Siegen ist es Stress pur. Rewe Mockenhaupt unterstützt das Tierheim mit der Aktion „Spenden statt Böllern“.

Die aktuelle Lage im Tierheim Siegen ist sehr angespannt. „Wir stoßen derzeit an unsere Kapazitätsgrenzen. Aktuell betreuen wir rund 50 Hunde und über 100 Katzen. Auch im Bereich der Kleintiere sind unsere Unterbringungsmöglichkeiten nahezu vollständig ausgelastet“, sagt Tierheimleiter Tobias Neumann auf Nachfrage unserer Reporterin.







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