Weihnachten rückt näher und damit auch das Jahresende. Silvester ist für viele ein freudiges Ereignis, für Wildtiere und Tiere im Tierheim Siegen ist es Stress pur. Rewe Mockenhaupt unterstützt das Tierheim mit der Aktion „Spenden statt Böllern“.
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Die aktuelle Lage im Tierheim Siegen ist sehr angespannt. „Wir stoßen derzeit an unsere Kapazitätsgrenzen. Aktuell betreuen wir rund 50 Hunde und über 100 Katzen. Auch im Bereich der Kleintiere sind unsere Unterbringungsmöglichkeiten nahezu vollständig ausgelastet“, sagt Tierheimleiter Tobias Neumann auf Nachfrage unserer Reporterin.