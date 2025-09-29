Politisches Erdbeben in Siegen: Nach 18 Jahren verliert Steffen Mues (CDU) sein Bürgermeisteramt in der Stichwahl an seinen 28-jährigen Herausforderer Tristan Vitt (SPD). Nur zehn Stimmen Vorsprung geben dabei den Ausschlag.
Sensation in Siegen in der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters: Der bisherige Amtsinhaber Steffen Mues (CDU) unterliegt nach 18 Jahren an der Spitze der Krönchenstadt am Sonntag in einem Kopf-an-Kopf-Rennen seinem 32 Jahre jüngeren Herausforderer Tristan Vitt.