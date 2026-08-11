Feier zieht viele Besucher an Siegauenfest bietet Musik und Gemeinschaft in Kirchen Gaby Wertebach 11.08.2026, 08:00 Uhr

i Die Erbsensuppe war trotz der sommerlichen Temperaturen heiß begehrt und die Köchinnen und ihr Starkoch hatten beste Laune Gaby Wertebach

Unter alten Bäumen füllt sich die Wiese: Beim traditionellen Siegauenfest in Kirchen locken Chöre, Bands und ein buntes Programm zum Verweilen. Viele Helfer sorgen für reibungslosen Ablauf – Stimmung ist garantiert.

Wenn die Sänger des MGV Liederkranz Kirchen zum Feiern einladen, dann bleibt kein Platz leer. So auch am Samstag und Sonntag beim traditionellen Siegauenfest. Musik lag in der Luft, unter den großen Bäumen saßen die Gäste teils gemütlich im Schatten, während auf der Bühne und rundherum für Unterhaltung gesorgt wurde.







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