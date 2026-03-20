Siegener DRK informiert Sieg-Unglück: Zustand des Jungen dürfte sehr ernst sein Michael Fenstermacher 20.03.2026, 16:00 Uhr

i Laut einheimischen Spaziergängern soll das Kind an dieser Stelle in die Sieg geraten sein. Gaby Wertebach

Ein dreijähriger Junge ist am Dienstag bei einem Kindergartenausflug ins eiskalte Wasser der Sieg geraten und war bewusstlos, als man ihn aus dem Wasser holte. Mit Informationen zum Gesundheitszustand halten sich die Behörden weiterhin zurück.

Drei Tage nach dem Unglück an der Sieg in Niederschelden, bei dem ein Dreijähriger ins eiskalte Wasser geraten ist, halten sich die Behörden mit Informationen zum Gesundheitszustand des Jungen weiterhin zurück. Das geht aus einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands Siegen-Wittgenstein von Freitag hervor, der betont, dass auch ihm keine weiteren Infos vorliegen.







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