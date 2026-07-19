Staatsanwalt gibt Auskunft
Sieg-Unglück: Ermittlungen gegen acht Kita-Mitarbeiter
Laut einheimischen Spaziergängern soll das Kind an dieser Stelle in die Sieg geraten sein.
Laut einheimischen Spaziergängern soll das Kind an dieser Stelle in die Sieg geraten sein.
Gaby Wertebach

Gut vier Monate sind seit dem tragischen Unglück an der Sieg vergangen, das mit dem Tod eines dreijährigen Jungen endete. Die genaueren Umstände sind weiter unklar. Wir haben uns bei der Staatsanwaltschaft nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein tragisches Unglück, das im Siegerland und bis in den Kreis Altenkirchen hinein Trauer und Mitgefühl auslöste. Am 17. März geriet ein dreijähriger Junge bei einem Kindergartenausflug in den Siegauen in den seinerzeit eiskalten Fluss. Sechs Tage später starb das Kind in einem Siegener Krankenhaus.
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