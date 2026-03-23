Ins eiskalte Wasser geraten Sieg-Unglück: Dreijähriger weiterhin in Lebensgefahr Michael Fenstermacher 23.03.2026, 12:33 Uhr

i Laut einheimischen Spaziergängern soll das Kind an dieser Stelle in die Sieg geraten sein. Gaby Wertebach

Ein dreijähriger Junge ist am Dienstag (17. März) während eines Kindergartenausflugs in Niederschelden ins eiskalte Wasser der Sieg geraten und war zeitweise bewusstlos. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Sechs Tage nach dem dramatischen Vorfall in den Siegauen zwischen Niederschelden und Eiserfeld, bei dem ein dreijähriger Junge am Dienstag (17. März) ins eiskalte Wasser des Flusses geraten ist, schwebt das Kind weiterhin in Lebensgefahr. Das teilt die Siegener Polizei auf Nachfrage mit.







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