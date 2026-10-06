Aufenthaltsort in Altenkirchen Sicherheit: So ist die Lage am Konrad-Adenauer-Platz Annika Stock 06.10.2026, 17:30 Uhr

i Der Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen liegt zwischen Bahnhof Altenkirchen und Einkaufsmöglichkeiten wie Rewe, Takko, Deichmann und Tedi. Annika Stock

Wie hat sich die Lage am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen entwickelt? Gelegen zwischen Bahnhof und Einkaufsmöglichkeiten gilt dieser weiterhin als „gefährlicher Ort“ bei Ordnungsamt und Polizei Altenkirchen. Wir haben zur Lage nachgehakt.

Der Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen bleibt weiterhin unter Beobachtung von Ordnungsamt und Polizei. Beide Stellen teilen auf Nachfrage unserer Zeitung zum Standort mit, dass er weiterhin nach als Ort gilt, „den man nach Paragraf 10 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetz des Landes Rheinland-Pfalz (POG) auch als gefährlichen Ort deklariert“, wie Armin Schmuck vom Ordnungsamt auf Anfrage unserer Zeitung berichtet.







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