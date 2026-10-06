Aufenthaltsort in Altenkirchen
Sicherheit: So ist die Lage am Konrad-Adenauer-Platz 
Der Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen liegt zwischen Bahnhof Altenkirchen und Einkaufsmöglichkeiten wie Rewe, Takko, Deichma
Der Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen liegt zwischen Bahnhof Altenkirchen und Einkaufsmöglichkeiten wie Rewe, Takko, Deichmann und Tedi.
Annika Stock

Wie hat sich die Lage am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen entwickelt? Gelegen zwischen Bahnhof und Einkaufsmöglichkeiten gilt dieser weiterhin als „gefährlicher Ort“ bei Ordnungsamt und Polizei Altenkirchen. Wir haben zur Lage nachgehakt.

Lesezeit 3 Minuten
Der Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen bleibt weiterhin unter Beobachtung von Ordnungsamt und Polizei. Beide Stellen teilen auf Nachfrage unserer Zeitung zum Standort mit, dass er weiterhin nach als Ort gilt, „den man nach Paragraf 10 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetz des Landes Rheinland-Pfalz (POG) auch als gefährlichen Ort deklariert“, wie Armin Schmuck vom Ordnungsamt auf Anfrage unserer Zeitung berichtet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren