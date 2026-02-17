Umfrage in Altenkirchen Shoppen im „Q’damm Center“: So kommt der neue Name an Werner Klak 17.02.2026, 16:00 Uhr

i "Q’damm Center" heißt das neue Fachmarktzentrum in Altenkirchen seit dem 12. Januar. Wir fragten Besucher, was sie von diesem Namen halten. Werner Klak

Jüngst gab der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker den Namen für das Fachmarktzentrum Altenkirchen bekannt: „Q’damm Center“ heißt es nun. Aber wie kommt der Name bei den Besuchern an? Wir fragten vor Ort nach.

„Q’damm Center“ heißt seit dem 12. Januar das neue Fachmarktzentrum der Kreisstadt (wir berichteten darüber). Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker habe mit dieser Wortfindung eine passende Symbiose zwischen dem naheliegenden Quengelbach und dem angrenzenden Dammweg gefunden, meinten einige der Besucher, die wir nach ihrer Meinung zu dieser Namensgebung befragten.







