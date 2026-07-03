Eröffnung in Herdorf
Shabanajs schlagen neues Kapitel im Hüttenhaus auf
Erlind Shanaj fungiert als Geschäftsführer des Restaurants im Herdorfer Hüttenhaus.
Erlind Shanaj fungiert als Geschäftsführer des Restaurants im Herdorfer Hüttenhaus.
Daniel-D. Pirker

Endlich ist es so weit: Das Herdorfer Hüttenhaus hat wieder eine Gastronomie nach Jahren der Zwangsruhe. Die neuen Betreiber sind die alten. Auf der Eröffnung wurde deutlich: Es soll kein Gastspiel werden.

Lesezeit 2 Minuten
Die gute Stube des Städtchens an der Heller blüht neu auf. Das Restaurant im Hüttenhaus ist offiziell neu eröffnet. Stadtbürgermeister Uwe Geisinger begrüßte die ersten Gäste mit einem festlichen Sektempfang. Alle Anwesenden waren sich laut Pressetext einig: Das gastronomische Angebot hat gefehlt.

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