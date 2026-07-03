Endlich ist es so weit: Das Herdorfer Hüttenhaus hat wieder eine Gastronomie nach Jahren der Zwangsruhe. Die neuen Betreiber sind die alten. Auf der Eröffnung wurde deutlich: Es soll kein Gastspiel werden.
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Die gute Stube des Städtchens an der Heller blüht neu auf. Das Restaurant im Hüttenhaus ist offiziell neu eröffnet. Stadtbürgermeister Uwe Geisinger begrüßte die ersten Gäste mit einem festlichen Sektempfang. Alle Anwesenden waren sich laut Pressetext einig: Das gastronomische Angebot hat gefehlt.