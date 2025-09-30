Angebote in Altenkirchen 
Senioren erhalten Vergünstigungen im Kultursalon
Für das Theaterstück „Der Dritte Mann“ am Sonntag, 5. Oktober, im Kultursalon der Stadthalle Altenkirchen wird ein Vorverkaufsrabatt für Senioren ab 63 Jahren angeboten.
Annika Stock

Mitglieder des Seniorenbeirats Altenkirchen haben sich für einen Seniorenrabatt bei Kulturveranstaltungen eingesetzt – nun wird dieser auch im Kultursalon in der Stadthalle umgesetzt. Daneben gibt es weitere Angebote für ältere Menschen.

Lesezeit 3 Minuten
Angebote für Senioren gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld einige. Neu ist, dass es beim Kultursalon in der Stadthalle für das Theaterstück „Der Dritte Mann“, das am Sonntag, 5. Oktober, stattfindet, nun einen Vorverkaufsrabatt für Menschen ab 63 Jahren geben wird.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSoziales

Top-News aus der Region