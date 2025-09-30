Mitglieder des Seniorenbeirats Altenkirchen haben sich für einen Seniorenrabatt bei Kulturveranstaltungen eingesetzt – nun wird dieser auch im Kultursalon in der Stadthalle umgesetzt. Daneben gibt es weitere Angebote für ältere Menschen.
Angebote für Senioren gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld einige. Neu ist, dass es beim Kultursalon in der Stadthalle für das Theaterstück „Der Dritte Mann“, das am Sonntag, 5. Oktober, stattfindet, nun einen Vorverkaufsrabatt für Menschen ab 63 Jahren geben wird.