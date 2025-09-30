Angebote in Altenkirchen Senioren erhalten Vergünstigungen im Kultursalon 30.09.2025, 16:00 Uhr

i Für das Theaterstück „Der Dritte Mann“ am Sonntag, 5. Oktober, im Kultursalon der Stadthalle Altenkirchen wird ein Vorverkaufsrabatt für Senioren ab 63 Jahren angeboten. Annika Stock

Mitglieder des Seniorenbeirats Altenkirchen haben sich für einen Seniorenrabatt bei Kulturveranstaltungen eingesetzt – nun wird dieser auch im Kultursalon in der Stadthalle umgesetzt. Daneben gibt es weitere Angebote für ältere Menschen.

Angebote für Senioren gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld einige. Neu ist, dass es beim Kultursalon in der Stadthalle für das Theaterstück „Der Dritte Mann“, das am Sonntag, 5. Oktober, stattfindet, nun einen Vorverkaufsrabatt für Menschen ab 63 Jahren geben wird.







Artikel teilen

Artikel teilen