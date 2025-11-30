Pleckhausener Nikolaus Selbst 14-Jährige begegnen ihm noch mit Ehrfurcht Sabrina Mewes 30.11.2025, 10:00 Uhr

i In seinem neusten Nikolauskostüm öffnet Herbert Ginnow uns die Tür. Dabei muss nicht nur der weiße Bart sitzen, sondern auch alles andere. Sabrina Mewes

Seit 1965 wird Herbert Ginnow aus Pleckhausen zur Weihnachtszeit zum Nikolaus. Trotz seines Alters will er weitermachen. Was treibt ihn nach Jahrzehnten immer noch an?

Sobald am 6. Dezember eines Jahres die Haustür von Herbert Ginnow aufgeht, ist ein älterer Herr mit langem weißen Bart und einem roten Mantel zu erkennen. Wer das ist? Der Nikolaus — und das nun schon seit 60 Jahren. Der Pleckhausener schlüpfte 1965 mit 17 Jahren das erste Mal in seine Rolle und begeistert seither nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.







