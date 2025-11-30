Selbst 14-Jährige begegnen ihm noch mit Ehrfurcht

Seit 1965 wird Herbert Ginnow aus Pleckhausen zur Weihnachtszeit zum Nikolaus. Trotz seines Alters will er weitermachen. Was treibt ihn nach Jahrzehnten immer noch an?
Lesezeit 2 Minuten
Sobald am 6. Dezember eines Jahres die Haustür von Herbert Ginnow aufgeht, ist ein älterer Herr mit langem weißen Bart und einem roten Mantel zu erkennen. Wer das ist? Der Nikolaus — und das nun schon seit 60 Jahren. Der Pleckhausener schlüpfte 1965 mit 17 Jahren das erste Mal in seine Rolle und begeistert seither nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.