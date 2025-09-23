Dorfwettbewerb mobilisiert Selbachs Vorzüge sind nicht nur auf das Heute begrenzt Thomas Hoffmann 23.09.2025, 18:00 Uhr

i Die Landesjury des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" besichtigte am Montag gemeinsam mit Vertretern aus dem Ort und der Verbandsgemeinde markante Punkte in Selbach, wie hier den Spielplatz, der mit zahlreichen gestalterischen Elementen zum Spielen und Verweilen einlädt. Thomas Hoffmann

Über den Kreis- und den Gebietsentscheid hat sich die Ortsgemeinde Selbach für die dritte Runde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert – den Entscheid auf Landesebene. Die Jury machte sich jetzt ein Bild von den Stärken des Dorfes.

In der Ortsgemeinde Selbach mit ihren 786 Einwohnern lässt es sich gut leben. Der dörfliche generationenübergreifende Zusammenhalt, die zahlreichen Angebote im gesellschaftlichen Bereich, getragen vom jungen Gemeinderat und von sechs Vereinen sowie die üppige Natur machen den Ort attraktiv.







Artikel teilen

Artikel teilen