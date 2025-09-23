Über den Kreis- und den Gebietsentscheid hat sich die Ortsgemeinde Selbach für die dritte Runde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert – den Entscheid auf Landesebene. Die Jury machte sich jetzt ein Bild von den Stärken des Dorfes.
Lesezeit 2 Minuten
In der Ortsgemeinde Selbach mit ihren 786 Einwohnern lässt es sich gut leben. Der dörfliche generationenübergreifende Zusammenhalt, die zahlreichen Angebote im gesellschaftlichen Bereich, getragen vom jungen Gemeinderat und von sechs Vereinen sowie die üppige Natur machen den Ort attraktiv.