Wiedererweckt nach Jahrzehnten Selbacher Bachlehrpfad feierlich wiedereröffnet Thomas Hoffmann 02.11.2026, 09:00 Uhr

i Im Bereich Fensdorf hatte Selbachs Ortsbürgermeister Matthias Grohs eine Tafel aufgestellt, die mit zahlreichen Fotos und auch Zeitungsberichten den Ursprung des Bachlehrpfades im Jahre 2002 dokumentierte. Die Gäste, allen voran auch Wissens Touristiker Jochen Stentenbach (vorne links im Bild) zeigten sich sehr interessiert, zumal der Vater des Ortsbürgermeisters, Gerald Grohs, das Ganze noch mit amüsanten Anekdoten von damals würzte. Thomas Hoffmann

Der Selbacher Bachlehrpfad wurde nach Jahrzehnten feierlich wiedereröffnet und lädt in neuem Gewand zu Entdeckungen zwischen Wald und Wasser ein. Ehrenamtliche haben den Weg behutsam erneuert und die Natur wieder erlebbar gemacht.

Die vielfältige Natur unserer Heimat bietet ein schier unendliches Universum aus Amphibien, Fischen, Vögeln, Pflanzen, Bäumen und vielem mehr. Aber sie ist auch bedroht und unbedingt schützenswert, was am vergangenen Samstagmorgen deutlich wurde, als der Selbacher Bachlehrpfad nach nahezu 25 Jahren gewissermaßen zum zweiten Mal seiner Bestimmung übergeben wurde.







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