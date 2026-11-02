Der Selbacher Bachlehrpfad wurde nach Jahrzehnten feierlich wiedereröffnet und lädt in neuem Gewand zu Entdeckungen zwischen Wald und Wasser ein. Ehrenamtliche haben den Weg behutsam erneuert und die Natur wieder erlebbar gemacht.
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Die vielfältige Natur unserer Heimat bietet ein schier unendliches Universum aus Amphibien, Fischen, Vögeln, Pflanzen, Bäumen und vielem mehr. Aber sie ist auch bedroht und unbedingt schützenswert, was am vergangenen Samstagmorgen deutlich wurde, als der Selbacher Bachlehrpfad nach nahezu 25 Jahren gewissermaßen zum zweiten Mal seiner Bestimmung übergeben wurde.