Drei Wochen nach dem Königsschießen feierten die Selbacher ein heiteres Schützenfest. Der positive Zuspruch belohnte die umfangreichen Vorbereitungen der St. Hubertus Schützenbruderschaft, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert.

Es war der 90. Geburtstag der Schützenbruderschaft St. Hubertus Selbach, der die knapp 800 Seelen zählende Ortsgemeinde am vergangenen Wochenende in ein Zentrum von Tradition, Stimmung und Moderne verwandelte. Unter der Regentschaft von Schützenkönig Klaus I. (Benterbusch) und seiner Königin Gertrud feierten Selbacher und Gäste ein rauschendes Fest, das an allen drei Tagen gut besucht war.

Schon der „inoffizielle“ Beginn am Freitag sorgte für gute Laune, denn nach einer Kinderdisco machte DJ Dieylani mit Hits der 80er- und 90er-Jahre das Festzelt unterhalb des Schützenhauses zu einem Pop-Rock-Hotspot bis in die frühen Morgenstunden. Der Festsamstag stand dann ganz im Zeichen der Tradition, beginnend mit dem Marsch der Schützen, die samt musikalischer Begleitung des Musikvereins Oberschwandorf aus dem Schwarzwald das Regentenpaar abholten. Schon dort zeigte sich die Begeisterung, die den Ort erfasst hatte. Ein deutliches Zeichen hierfür war ein „kleines Feuerwerk“, mit dem die Nachbarn der Majestäten diese bei ihrem Auszug aus der „Königsallee“ überraschten.

i Gefühlt ganz Selbach versammelte sich in der Dorfmitte, um dem Großen Zapfenstreich, zelebriert von den Schützen, dem Musikverein Brunken und der Feuerwehr Schönstein, beizuwohnen. Thomas Hoffmann

„Die Menschen im Ort haben sich richtig darauf gefreut, das war schon im Vorfeld zu spüren. Es ist für uns und den Verein ein besonderes Schützenfest nach zehn Jahren Zeltpause, besonders, weil das letzte coronabedingt ausfallen musste“, sagte König Klaus mit Hinblick auf die Tatsache, dass in der Regel jedes fünfte Jahr ein „Zeltjahr“ ist.

Es ist das zweite Mal, dass Klaus I. die Regentschaft innehat, denn bereits 2012 repräsentierten er und seine Königin Gertrud die Bruderschaft. Diese ist nicht nur in Sachen Tradition, sondern auch als gemeinschaftsstiftender Verein ein wesentlicher Bestandteil des Ortes.

i Zur Freude der Schützen nahmen viele Gäste an der dreitägigen Festveranstaltung teil. Thomas Hoffmann

Quasi als Demonstration dessen versammelten sich die Schützen nach einem Zug durchs Dorf abends am Dorfplatz und zelebrierten den Großen Zapfenstreich. Gefühlt ganz Selbach, ergänzt durch befreundete Bruderschaften, Schützenvereine und Ehrengäste (unter ihnen Pfarrer Martin Kürten, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Wissen, Ulrich Marciniak, und Ortsbürgermeister Matthias Grohs), hatte sich um das große Rund der Dorfmitte versammelt. Während die Feuerwehr Schönstein mit Fackeln den Musikverein Brunken flankierte, eröffnete dieser mit einer Serenade die feierliche Zeremonie und nach dem traditionellen Befehl „Hut ab zum Gebet“ erklang die ergreifende Melodie des Chorals „Ich bete an die Macht der Liebe“, ehe die Nationalhymne (die von vielen mitgesungen wurde) als musikalisches Identitätsbekenntnis zur Republik die Einbindung der Gemeinschaft in den Wertekanon unseres Landes verdeutlichte.

Der Sonntag beleuchtete einen weiteren Aspekt, denn mit der Kranzniederlegung und der darauf folgenden St. Anna-Prozession sowie einer Messe im Festzelt unterstrichen die Schützen ihren Charakter als christliche Vereinigung. Im großen Festzug sowie beim anschließenden Konzert des Musikvereins Brunken präsentierte sich diese Gemeinschaft (wieder mit befreundeten Bruderschaften und Vereinen) in traditioneller Weise den zahlreichen Gästen.

i Im Festzelt freuten sich König Klaus I. (Benterbusch) und Königin Gertrud samt Hofstaat über die tolle Stimmung und das abwechslungsreiche Programm. Thomas Hoffmann

Davon, dass die Bruderschaft darüber hinaus eine moderne, zukunftsorientierte Gemeinschaft ist, zeugte nicht zuletzt das Rahmenprogramm mit der Dancing-Band-Sunshine, dem Musikverein Oberschwandorf sowie dem MV Brunken. Auch der Aspekt der Neuzugänge, die die Bruderschaft zu verzeichnen hat, macht Mut für die Zukunft: „Viele Jungschützen sind in den vergangenen Jahren zu uns gekommen, insgesamt haben wir etwa 150 Mitglieder“, freute sich Brudermeister Stephan Decker.

Auch Alexandra Studzinski-Simon vom Verein „Wir für Selbach„ der mit Kinderschminken und anderen Aktionen das Fest bereicherte, sieht in dieser Zahl ein Zeichen für eine lebendige Dorfgemeinschaft. „Das hier ist ein toller Ort, und viele kommen, auch wenn sie jahrelang woanders gelebt haben, wieder zurück“, sagte sie – und die harmonische und oftmals herzlich wirkende Atmosphäre während des gesamten Schützenfestes bestätigte ihre Worte.