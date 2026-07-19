In Anlehnung an den Kultursommer Rheinland-Pfalz widmen sich auch die aktuellen Westerwälder Literaturtage der Epoche der 1920er-Jahre. In Wissen versetzte Autor Harald Jähner sein Publikum in einen „Höhenrausch“.
Lesezeit 3 Minuten
Fragt man Passanten auf der Straße, was sie über die Weimarer Republik wissen, dann werden die meisten hektisch längst verdrängte Bruchstücke aus dem Geschichtsunterricht hervorkramen. Etwas höher könnte die Trefferquote ausfallen, wenn das Stichwort „Goldene Zwanziger“ fällt – immerhin war die TV-Serie „Babylon Berlin“ ein Riesenerfolg.