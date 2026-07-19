Westerwälder Literaturtage Seitenweise in die „Goldenen Zwanziger“ eingetaucht Julia Hilgeroth-Buchner 19.07.2026, 10:25 Uhr

i Harald Jähner, Bestseller-Autor und ehemaliger Feuilleton-Chef der Berliner Zeitung, nahm die Zuhörer im Wissener Kulturwerk mit in die auf vielen Ebenen aufgepeitschte und reformwütige Gesellschaft der "Goldenen 20er-Jahre", denen er sein Buch "Höhenrausch - Das kurze Leben zwischen den Kriegen" gewidmet hat. Julia Hilgeroth-Buchner

In Anlehnung an den Kultursommer Rheinland-Pfalz widmen sich auch die aktuellen Westerwälder Literaturtage der Epoche der 1920er-Jahre. In Wissen versetzte Autor Harald Jähner sein Publikum in einen „Höhenrausch“.

Fragt man Passanten auf der Straße, was sie über die Weimarer Republik wissen, dann werden die meisten hektisch längst verdrängte Bruchstücke aus dem Geschichtsunterricht hervorkramen. Etwas höher könnte die Trefferquote ausfallen, wenn das Stichwort „Goldene Zwanziger“ fällt – immerhin war die TV-Serie „Babylon Berlin“ ein Riesenerfolg.







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