Ökologische Direktvermarktung Seit zehn Jahren schätzen Kunden den Hofladen Derschen Gaby Wertebach 20.11.2025, 09:00 Uhr

i Steffi Pfau präsentiert ein breites Sortiment. Frisches Obst und Gemüse können die Kunden unverpackt mit nach Hause nehmen. Gaby Wertebach

Familie Pfau legt Wert auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und natürliche Lebensmittel. Das spiegelt sich auch im Sortimente ihres schmucken Hofladens in Derschen wider.

In der Wiesenstraße 8 am Rande von Derschen liegt der Bauernhof von Thorsten und Steffi Pfau, der viel mehr ist als nur eine landwirtschaftliche Fläche, nämlich ein Ort der Nachhaltigkeit, des Tierwohls und der natürlichen Lebensmittel. Die nachhaltige Bewirtschaftung, die vollständig öko-zertifiziert ist, gehört zu einem der Grundsätze der Familie.







