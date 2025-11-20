Ökologische Direktvermarktung 
Seit zehn Jahren schätzen Kunden den Hofladen Derschen
Steffi Pfau präsentiert ein breites Sortiment. Frisches Obst und Gemüse können die Kunden unverpackt mit nach Hause nehmen.
Gaby Wertebach

Familie Pfau legt Wert auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und natürliche Lebensmittel. Das spiegelt sich auch im Sortimente ihres schmucken Hofladens in Derschen wider.

Lesezeit 3 Minuten
In der Wiesenstraße 8 am Rande von Derschen liegt der Bauernhof von Thorsten und Steffi Pfau, der viel mehr ist als nur eine landwirtschaftliche Fläche, nämlich ein Ort der Nachhaltigkeit, des Tierwohls und der natürlichen Lebensmittel. Die nachhaltige Bewirtschaftung, die vollständig öko-zertifiziert ist, gehört zu einem der Grundsätze der Familie.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region