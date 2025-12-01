MGV Birken-Honigsessen ehrt Seit 70 Jahren singt Bertram Weitershagen im Chor Rolf-Dieter Rötzel 01.12.2025, 17:26 Uhr

i Für seine 70-jährige Singetätigkeit wurde Bertram Weitershagen (Mitte) vom Chorverband Rheinland-Pfalz geehrt. Die Ehrung sprach Manfred Hain, Geschäftsführer des Kreischorverbandes Altenkirchen (links) aus. Rechts im Bild: Sangeslust-Vorsitzender Michael Schmidt. Rolf-Dieter Rötzel

Chorgesang ist keine Frage des Alters. Eine Ehrung für jahrzehntelanges Singen sehr wohl. Erst recht in solchen Dimensionen wie jetzt beim Männerchor Birken-Honigsessen.

Seltene Auszeichnung für Bertram Weitershagen: Dank, Hochachtung und Bewunderung standen beim Männergesangverein „Sangeslust“ Birken-Honigsessen in einem besonderen Fokus, denn der aktive Sänger erhielt für „supermäßiges 70 Jahre Singen im Chor“ sowie das damit verbundene außergewöhnliche Engagement und die langjährige Treue zum Chorgesang die Ehrennadel und Urkunde des Chorverbandes Rheinland-Pfalz.







