Seit 70 Jahren singt Bertram Weitershagen im Chor

Chorgesang ist keine Frage des Alters. Eine Ehrung für jahrzehntelanges Singen sehr wohl. Erst recht in solchen Dimensionen wie jetzt beim Männerchor Birken-Honigsessen.
Seltene Auszeichnung für Bertram Weitershagen: Dank, Hochachtung und Bewunderung standen beim Männergesangverein „Sangeslust“ Birken-Honigsessen in einem besonderen Fokus, denn der aktive Sänger erhielt für „supermäßiges 70 Jahre Singen im Chor“ sowie das damit verbundene außergewöhnliche Engagement und die langjährige Treue zum Chorgesang die Ehrennadel und Urkunde des Chorverbandes Rheinland-Pfalz.