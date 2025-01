Sportclub in Altenkirchen Seit 25 Jahren im Dienste der Gesundheit Julia Hilgeroth-Buchner 16.01.2025, 15:00 Uhr

i Beliebter Treffpunkt: Geschäftsführer Christian Betzle und Kursbereichsleiterin Manu Reusing im Empfangsbereich des Altenkirchener Sportclubs Optimum. Julia Hilgeroth-Buchner

Das frühere Klischee der ’Muckibude’ hat hier keine Chance: Seit einem Vierteljahrhundert wissen Gesundheitsbewusste den Sportclub Optimum zu schätzen.

Die eigene Gesundheit bis ins hohe Alter zu erhalten, das wird in unserer Gesellschaft immer bedeutsamer – und in Gemeinschaft fällt es deutlich leichter, sich dafür zu motivieren. Der Sportclub Optimum in Altenkirchen ist deshalb für viele Menschen ein Ort, an dem sich eine große Auswahl an Trainingsmöglichkeiten, exzellente Betreuung und ein ganz besonderes „Wir-Gefühl“ miteinander verbinden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen