Förderverein St. Antonius Seit 25 Jahren hilfreiches Engagement in Wissen Elmar Hering 26.12.2025, 14:24 Uhr

i Sie bilden aktuell den Vorstand des Fördervereins St.-Antonius-Krankenhaus Wissen (von links): Petra Hartschen, Manfred Glaßner, Ralf Sachartschenko und Christin Feld. Elmar Hering

Die GFO-Klinik in Wissen ist vielen Menschen auch als St.-Antonius-Krankenhaus bekannt, aus dem sie hervorgegangen ist. Zur Genesung der Patienten leistet auch der Förderverein seinen Beitrag. Wie beispielsweise erst jüngst im Jubiläumsjahr.

Der Förderverein des St.-Antonius-Krankenhauses in Wissen ist älter als die heutige Fachklinik für Psychiatrie – genauer gesagt besteht der Verein nunmehr seit einem Vierteljahrhundert. Vieles konnte in dieser Zeit bewegt und unterstützt werden, aber es gibt auch noch Pläne für die Zukunft und „Luft nach oben“.







