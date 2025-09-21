75-jähriges Jubiläum Segelflugclub Betzdorf-Kirchen feiert runden Geburtstag Claudia Geimer 21.09.2025, 18:00 Uhr

i Der Segelflugclub nimmt die Glückwünsche der Ehrengäste entgegen. Geimer Claudia. Claudia Geimer

75 Jahre gibt es den Segelflugclub Betzdorf-Kirchen. Das is am vergangenen Samstag am Flugplatz Wingendorf-Katzwinkel gefeiert worden. Wegen der Bedeutung für Wissen ist neben Bürgermeister Andreas Hundhausen auch Bürgermeister Berno Heuhoff dabei.

„Kommt der Wind von Süd, ist die Thermik müd“: Armin Brast zitiert einen Fliegerspruch. Spätsommerwetter im Herbst ist ideal, um zu feiern, aber nicht unbedingt zum Segelfliegen. Doch der erste Vorsitzende des Segelflugclubs Betzdorf-Kirchen (SFC), seine Vereinskollegen und die Besucher sind tatsächlich in erster Linie zum Flugplatz Wingendorf-Katzwinkel gekommen, um das 75-jährige Bestehen des Vereins zu feiern.







