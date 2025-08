Reisefrust statt Reiselust: Der Beginn einer Mittelmeerkreuzfahrt verlief für eine Reisegruppe von 45 Personen, bestehend aus überwiegend Senioren, alles andere als angenehm. Ein Teil der Gruppe schilderte unserer Zeitung, dass sie nach der Abfahrt in Weil am Rhein aufgrund einer Buspanne am Gotthard-Tunnel ihr Schiff „Costa Favolosa“ am Abfahrtshafen Genua verpassten. Sie mussten daraufhin eine 27-stündige-Fahrt mit einem Ersatzbus über Italien, Frankreich und Spanien Richtung Barcelona in Kauf nehmen, um ihr Kreuzfahrtschiff noch zu erreichen – ohne Dusch- oder Übernachtungsmöglichkeit in einem Hotel, die vom Reiseanbieter nicht organisiert werden konnte. Auch auf der Heimreise nach der Kreuzfahrt vom Hamburger Hafen in Richtung Koblenz gab es laut Reiseteilnehmern Probleme – so hätten sie in der Sonne und ohne Sitz- oder Ausruhmöglichkeiten warten müssen und die hygienischen Umstände im Bus seien mit einer „fast vollen Toilette“ nicht optimal gewesen.

Die Urlauber werfen dem Reiseanbieter Versäumnisse bei der Kommunikation der Reiseleitung sowie dem Krisenmanagement vor und kritisieren die nachträgliche Entschädigung des Seereisedienstes für die Pannenfahrt in Höhe von 50 Euro pro Person.

Nachdem nun betroffene Reisemitglieder gegenüber unserer Zeitung geäußert haben, dass sie rechtliche Schritte gegen den Reiseanbieter erwägen, äußert sich auf Anfrage unserer Zeitung auch der Seniorchef des Seereisedienstes Elbflorenz aus Duisburg, Erhard Müller, zur Sache. „Ein Anwaltsschreiben liegt inzwischen vor, die haben auch eine Antwort bekommen“, äußert er im Telefongespräch. Es würde aber momentan „kein einziges Verfahren laufen“, teilt er weiter mit. Und mit Blick auf eine außergerichtliche Einigung hätte man allen Kunden, die den Seereisedienst diesbezüglich kontaktiert haben, geschrieben. Allen betroffenen Kunden sei die Entschädigung in Höhe von 50 Euro pro Person angeboten worden. Müller findet die Höhe der Entschädigung für die missglückte Busanreise nach wie vor gerechtfertigt. Bei dem genannten Reiseangebot handele es sich laut Müller nicht um eine Pauschalreise.

„Wir haben im Jahr über 100.000 Gäste, die mit uns – wir sind größter deutscher Anbieter von Kreuzfahrten, auch mit dem Bus –, reisen, und haben jahrelang nichts gehabt“, so der Seniorchef. Er selbst sei seit seinem 25. Lebensjahr im Kreuzfahrtgeschäft tätig. Wie es auf der Webseite des Unternehmens heißt, verkaufte Erhard Müller im Jahr 1981 „als eines der ersten Reisebüros in Deutschland Kreuzfahrten mit Busan- und Abreise inklusive Hotelübernachtung auf der Hin- und Rückfahrt zu erschwinglichen Preisen.“

„Was haben wir falsch gemacht?“, stellt Seniorchef Müller zudem die Frage in den Raum. „Der Bus der Reisegruppe hatte auf dem Weg eine Panne, es wurde ein Ersatzbus besorgt, dann ist der Ersatzbus weitergefahren und hatte noch einen großen Stau vor Genua, und dann hat sich der Busfahrer in Genua auch noch verfahren“, schildert Müller die unglücklichen Umstände. Man könne nicht immer einen Ersatzbus vorsichtshalber mitfahren lassen, falls ein Reisebus mal kaputt ginge. Aber dass ein kompletter Bus auf der Anfahrt zum Schiff kaputtginge, sei ein absoluter „Ausnahmefall“, so Müller.

Bezüglich der zeitlich sportlich geplanten Anreise betont Müller, dass trotz all der genannten Umstände das Schiff „Costa Favolosa“ noch im Hafen bei Genua lag. Aber man habe ja alle Urlauber schlussendlich in Barcelona aufs Schiff bekommen. Zudem betont Müller, dass es nicht so leicht wäre, die Urlauber bei der nächsten Anlegestelle aufs Schiff zu bekommen und vergleicht dies vom Aufwand her mit einer verpassten Fluganreise. Durch die Pannenanreise sei schlussendlich eine Nacht nicht für die Urlauber nutzvoll gewesen. Zu der verwehrten Unterbringungsmöglichkeit sagt der Seniorchef klar: „Wir haben zu dem Zeitpunkt kein Zimmer für die Gruppe bekommen.“

Ein Flug sei laut dem Seniorchef keine Alternative für die Reise von Genua nach Barcelona für die Urlauber gewesen, da viele Reisegäste „per se nicht dem Flugzeug reisen möchten“. Und gerade deshalb eher Kreuzfahrten zugetan seien.

Reisegruppe sei „sehr aggressiv“ auf zuständige Reiseleitung zugegangen

Zur Kritik an der Kommunikation sagt Müller, dass die Reiseleitung auf dem Schiff schon auf die Kunden hätte zugehen müssen. Er betont aber gleichzeitig, dass die Reisegruppe nach der Pannenanreise wohl „sehr aggressiv“ auf die zuständige Reiseleitung zugegangen wäre. „Das war schon nicht ohne für die Reiseleitung“, berichtet Erhard Müller.

Bezüglich der Pannenan- und abreise ziehe man sich den Schuh an, aber was die Kreuzfahrt angehe nicht. Der Seereisedienst sei mit der „Costa Favolosa“ auch nicht weiter im Austausch gewesen, so Müller weiter. „Wir haben die Leute aber aufs Schiff in Barcelona bekommen“, betont er.

Aber bezüglich der Umstände stellt er auch die Frage in den Raum: „Was sollen wir da machen, was haben wir falsch gemacht?“ Zudem berichtet der Seniorchef des Seereisedienstes Elbflorenz aus Duisburg, dass man bereits festgestellt habe, dass 14 Paare, die zur Reisegruppe gehört haben, schon wieder die nächste Reise mit dem Seereisedienst gebucht haben.